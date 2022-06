Isola, Pamela Petrarolo piange per l’abbandono di Roger Balduino: “Mi è preso lo sconforto” Pamela Petrarolo ha appreso del ritiro di Roger Balduino dall’Isola dei Famosi, con cui condivideva l’esperienza su Playa Sgamadissima. La showgirl si è fatta prendere dallo sconforto all’idea di dover affrontare tutto da sola.

A cura di Ilaria Costabile

Un duro colpo per Pamela Petrarolo che si troverà ad affrontare l'avventura su Playa Sgamadissima in solitudine, dopo il ritiro di Roger Balduino. I due condividevano la permanenza in Honduras, lontano dal gruppo, ma a causa dell'infortunio, il modello brasiliano ha dovuto abbandonare il realitye l'annuncio ha messo non poco di cattivo umore la ex Non è la Rai, che però ha trovato la forza per riprendersi.

Lo sconforto di Pamela Petrarolo

Non è riuscita ad arrivare a fine della pergamena che Pamela Petrarolo ha iniziato a versare lacrime, pesa dall'avvilimento all'idea di doversela cavare senza la presenza di un compagno d'avventura come Roger che è sempre stato accomodante e pronto a fare del suo meglio. E in un confessionale la showgirl ammette: "Mi aspettavo di tutto, e invece purtroppo è arrivata la notizia che non avrei mai potuto leggere. Mi è preso un grandissimo sconforto, l'idea che ci fosse qualcuno con me mi dava la forza per andare avanti. Mi sono ripresa subito perché sono abituata a scrollarmi le spalle e non devo mollare". Guardandosi attorno e vedendo al desolazione, intenta a tagliuzzare il suo cocco, la naufraga si fa forza da sola dicendo: "Sarà dura, ora più che mai, devo dare tutto", a cui aggiunge un messaggio al sole verso cui si rivolta gridando: "Io non mollo".

Il ritiro di Roger Balduino

Il modello brasiliano, purtroppo, era stato vittima di un infortunio alla caviglia che gli aveva procurato non pochi fastidi. Dopo una settimana di dolori e difficoltà a camminare, mostrando anche la caviglia gonfia e piena di tagli. Era stato lui stesso a mettere in discussione la sua permanenza nel reality, dicendo: "Non sono uno che molla, ma stare qui con il piede rotto è difficile". A distanza di pochi giorni da questa considerazione, il naufrago visitato anche dai medici si è visto costretto ad abbandonare il gioco.