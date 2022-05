Isola, Edoardo legato ad Alessandro: l’elastico si rompe e colpisce il figlio di Carmen all’inguine All’Isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni sono stati puniti per avere svelato l’arrivo di nuove naufraghe. La punizione, tuttavia, ha rischiato di rivelarsi particolarmente rischiosa per il figlio di Carmen Di Pietro.

All'Isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni avevano ricevuto una missione da Ilary Blasi. La conduttrice aveva svelato loro che presto si sarebbero aggiunte al cast delle nuove concorrenti tra cui Mercedesz Henger. Aveva chiesto ai naufraghi di mantenere il silenzio, altrimenti avrebbero ricevuto una punizione esemplare. A quanto pare i due si sarebbero lasciati sfuggire il segreto.

La punizione di Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni

Un video trasmesso durante la puntata dell'Isola dei famosi 2022 di lunedì 2 maggio ha dimostrato che, dopo avere appreso i nomi delle nuove naufraghe, Edoardo e Alessandro hanno parlato di loro in Palapa: "Alla fine tra tutte, ne rimarrà solo una. T'immagini se dobbiamo sceglierla noi?". Poi Alessandro Iannoni si è rivolto alla madre Carmen Di Pietro e l'ha informata: "Ce ne hanno fatta vedere un'altra". In diretta, i due naufraghi si sono difesi assicurando di non aver rivelato nulla e di essere stati fraintesi nelle dichiarazioni riportate nel filmato. Ilary Blasi non ha creduto alla loro versione e ha deciso di punirli, dando vita a uno dei momenti più divertenti di tutte le edizioni dell'Isola dei famosi.

L'elastico si rompe e colpisce Alessandro Iannoni: il video

La punizione per Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni consisteva nel legarli con un elastico e lasciarli trascorrere alcuni giorni così. Alvin ha provato a legarli ma sin dall'inizio, ci sono stati degli intoppi. La cinta dell'elastico, infatti, era troppo corta per riuscire a legare il fratello di Guendalina. L'inviato ha esclamato: "Scusami ma sei ingrassato?". Ilary Blasi ha tentato di trovare una soluzione: "Alvin ma non abbiamo un'aggiunta? Mettice ‘na pezza". Alla fine, Alvin è riuscito a legare i due concorrenti insieme ed Edoardo ha ironizzato: "Io uso Alessandro tipo chihuahua, me lo porto appresso". Tavassi, poi, ha avuto una "brillante" idea: "Facciamo un test". Lui si è allontanato mentre Alessandro è rimasto fermo. L'elastico, tuttavia, non ha retto. Si è spezzato, colpendo Alessandro tra lo stomaco e l'inguine. Il figlio di Carmen si è piegato dal dolore. Pronta la reazione degli opinionisti. Nicola Savino ha commentato: "Cinque centimetri più sotto e Carmen non sarebbe diventata mai nonna" e Vladimir Luxuria: "Dopo questo colpo, Alessandro canterà come i Cugini di Campagna". In realtà, Alessandro si è risollevato subito e sta bene.