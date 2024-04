video suggerito

Isola dei Famosi, provvedimenti contro Artur Dainese per il furto degli spray: “Accuse ridicole” Dopo la scomparsa di due spray antizanzare – ritrovati nella sacca di Artur Dainese – il leader è stato sollevato dal suo incarico. Provvedimenti sono stati presi anche nei confronti di Khady Gueye. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

All'Isola dei Famosi continuano gli scontri e le discussioni tra i naufraghi. Nel corso della puntata del daytime andata in onda alle 13.00 su Italia 1, i concorrenti si sono schierati contro Artur Dainese, leader attuale. L'accusa è che Dainese abbia nascosto alcuni spray antizanzare. La produzione è stata costretta a prendere provvedimenti sia nei suoi confronti che in quelli di Khady Gueye.

"Ci prende in giro?"

In Playa Espinada il clima non è dei migliori. A scatenare l'ira dei naufraghi il ritrovamento di due spray antizanzare nella sacca di Artur Dainese. Joe Bastianich è stato il primo a commentare l'accaduto e il concorrente non ha nascosto il suo disappunto: "Tutti si svegliano massacrati perché non trovano lo spray e lui ne ha addirittura due. È proprio sbagliato!". I componenti del gruppo, infatti, da tempo lamentavano le numerose punture di zanzara sui propri corpi. "Ci prende in giro?" si è chiesta Matilde Brandi mentre Aras Senol è stato più duro, chiedendo di sollevare Dainese dal suo ruolo di leader.

"Non vogliamo più lui come leader"

La proposta di Aras Senol di sollevare Dainese dal suo incarico è stata condivisa dai naufraghi: "Adesso votiamo tutti perché non voglio più lui come leader…" A fargli eco anche Greta Zuccarello, che ha spiegato: "Quando Aras ha visto i due spray era molto arrabbiato, voleva prendere posizione e toglierlo dall'incarico di leader facendo un meeting per alzata di mano". La votazione ha quindi portato alla proclamazione di Senol come leader, ma non solo. Nei confronti di Artur e Khady Gueye, colpevoli di essersi appropriati degli spray, sono stati presi provvedimenti. La decisione, letta in un comunicato, è stata: "Per aver occultato gli spray al gruppo Artur e Khady avranno diritto solo a metà razione di riso. Artur dovrà deporre ufficialmente la sua collana".

"Si sono accaniti, mi hanno incriminato di cose ridicole"

Le reazioni dei due non si sono fatte attendere. Artur ha considerato le accuse "ridicole": "Secondo me è stato solo un motivo per puntare il dito". Khady, invece, si è detta stufa delle dinamiche che si sono create: "Questa volta doveva toccare solo ad Artur e purtroppo ci sono finita dentro anche io".