Isola Dei Famosi 2024, Linda Morselli eliminata: chi andrà in nomination

A cura di Gaia Martino

La puntata dell'Isola dei Famosi di mercoledì 29 maggio è iniziata con l'annuncio del naufrago eliminato. La conduttrice Vladimir Luxuria, in collegamento dallo studio con i concorrenti finiti in nomination, Matilde Brandi, Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Stoppa, disposti su una barca nel mare dell'Honduras, ha annunciato l'esito del televoto. Linda Morselli è stata la meno votata dal pubblico e per questo motivo ha dovuto abbandonare il reality. A fine puntata saranno decisi i nuovi nomi per le nomination.

Chi è l’eliminato della puntata del 29 maggio dell’Isola dei famosi

Linda Morselli ha perso al televoto contro Matilde Brandi, Artur Dainese, Karina Sapsai ed Edoardo Stoppa e per questo motivo è stata costretta ad abbandonare l'Honduras nella puntata del 29 maggio. Queste le percentuali che hanno determinato la sua eliminazione:

Linda 6%

Artur 17%

Matilde 21%

Karina 7%

Edoardo Stoppa 49%

"Grazie di vero cuore a tutti, è stata una bellissima esperienza. In bocca al lupo a tutti" ha dichiarato la modelli prima di salutare i suoi compagni di avventura. "Non la vedo disperata, forse ci credeva poco anche lei" ha commentato Vladimir Luxuria. Poi Sonia Bruganelli ha aggiunto: "Giusto che sia stata eliminata lei. Artur non mi fa impazzire come personaggio, però non gli si può dire che non ha giocato dall'inizio alla fine. Lui provoca i concorrenti, questi sbottano e lui fomenta il pubblico".

Cosa è successo nella puntata dell’Isola dei Famosi

La puntata dell'Isola di questa sera, 29 maggio 2024, è partita con l'annuncio dell'eliminato. Una volta svelato l'esito del televoto, Vladimir Luxuria ha dato il via alla sfida sulla spiaggia volta a decretare il leader. Prima del fischio d'inizio, Khady ha spiegato di non poter giocare dopo lo spavento della scorsa puntata durante la prova della centrifuga. Edoardo Stoppa, dopo aver sfidato i suoi compagni, ha conquistato il titolo di leader e di primo aspirante finalista.