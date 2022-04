Isola, Cecilia Rodriguez sulla sua prova del girarrosto: “Era tutto organizzato, diciamo la verità” Ospite dell’Isola dei famosi 2022, Cecilia Rodriguez è tornata con la mente a quando fece la prova del girarrosto con Arianna Cirrincione. La modella ha svelato: “Era tutto organizzato, diciamo la verità”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2022, trasmessa lunedì 11 aprile, Cecilia Rodriguez ha fatto una rivelazione inaspettata. La modella era ospite in studio, per sostenere il padre Gustavo e il fratello Jeremias Rodriguez. Ilary Blasi le ha chiesto di commentare la prova del girarrosto a cui lei stessa si è sottoposta nella passata edizione, per avere la possibilità di incontrare il fidanzato Ignazio Moser. Cecilia ha commentato: "Era organizzato, diciamo la verità".

Cecilia Rodriguez ricorda la sua prova del girarrosto

Cecilia Rodriguez è tornata con la mente a quando fece la prova del girarrosto con Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli. Chi tra le due sarebbe riuscita a resistere di più, avrebbe incontrato il suo compagno. Ospite in studio all'Isola 2022, Cecilia Rodriguez ha spiegato:

"Quel gioco lì è veramente molto difficile, ti graffi tutta. Sì, l'ho fatto anch'io. Sono andata a prendere Ignazio. Ho fatto il gioco con Arianna (Cirrincione, ndr). Lei è caduta dopo un secondo e ho vinto io. Era un po' organizzato alla fine, diciamo la verità".

La vittoria di Cecilia su Arianna: "Doveva cadere lei"

A Nicola Savino non sono sfuggite le parole di Cecilia Rodriguez e ha subito domandato: "Come organizzato?". E Cecilia Rodriguez ha spiegato candidamente: "Doveva cadere lei, era così. Però è caduta prima del dovuto". Come è possibile notare dal video in basso, però, in questo caso non si trattava di una prova fondamentale ai fini del gioco. Cecilia Rodriguez incontrò Ignazio Moser e poco dopo, nel corso della stessa puntata, anche Andrea Cerioli ebbe modo di riabbracciare la sua fidanzata. Dunque, anche se quella prova fosse stata organizzata dagli autori e prevedesse sin dal principio la vittoria di Cecilia Rodriguez, non ha avuto alcuna influenza sulle dinamiche principali di quell'edizione dell'Isola dei famosi.