Imbarazzo per Federica Panicucci, si annusa l’ascella durante il servizio sul terremoto in Turchia Incidente imbarazzante in diretta per Federica Panicucci che si annusa le ascelle non sapendo di essere in onda, durante un servizio sulle vittime del terremoto. Mediaset ha rimosso il video.

Non c'è solo il Festival di Sanremo, per fortuna. A Canale 5, un divertente fuori programma a Mattino 5 con Federica Panicucci che si annusa le ascelle in diretta, non sapendo di essere in onda. Il video sta diventando virale in queste ore, pubblicato e rilanciato da numerosi utenti su Twitter. La conduttrice se ne rende conto subito, guarda in camera e sorride e chiede scusa ai telespettatori per poi andare avanti. A creare maggiore imbarazzo, il fatto che stava andando in onda un servizio drammatico sui morti in Turchia, a causa del terremoto.

È evidente che Federica Panicucci avvertiva un cattivo odore, Federica Panicucci si è distratta e si è controllata le ascelle. Resasi conto della gaffe, Federica Panicucci è subito rientrata come se niente fosse accaduto.

Su Twitter c'è stata grande ilarità: "Quando stai per arrivare al primo appuntamento e fai un rapido check della situazione! Federica Panicucci, una di noi!". C'è stato anche chi invece non ha perso l'occasione per alzare la voce e parlare male: "Ma Federica Panicucci affranta, che respira le proprie ascelle durante la diretta che parla del terremoto in Turchia, ne vogliamo parlare?! ‘Giornalista’ di qualità". Altri scrivono invece: "Vergogna. Ridere mentre va in onda il servizio sul terremoto è inaccettabile".

Mediaset ha rimosso il video

La polemica avrebbe portato Mediaset a eliminare le tracce della scena. Infatti, cercando su Mediaset Play, il portale di contenuti on demand, la puntata si trova ma quel momento è sparito. La trasmissione è stata vista da 1.030.000 spettatori con il 18.92% nella prima parte, quella stretta sulle news, e da 909.000 spettatori con il 18.5% nella seconda parte. Il segmento finale, denominato appunto I Saluti, è stato invece visto da 769.000 spettatori netti per il 14.92% di share.