Imbarazzo e risate a I Soliti Ignoti, Amadeus sbaglia il legame di parentela: “Non è l’amante di…” Un lapsus ha fatto sbagliare Amadeus a I Soliti Ignoti, il conduttore con Raoul Bova come concorrente ha erroneamente chiamato il parente misterioso “l’amante di…”, impossibile per tutti non ridere.

A cura di Gaia Martino

Appuntamento fisso del pre serale di Rai Uno è I soliti ignoti, il game show condotto da Amadeus. I concorrenti devono indovinare le identità nascoste dei partecipanti per portarsi a casa la vittoria. Il gioco finale vede l'entrata in scena di un "parente misterioso", solo dopo aver indovinato a quale identità è legato, il concorrente potrà vincere il montepremi. Nella puntata di ieri sera Raoul Bova ha preso parte al gioco ed è arrivato alla fase finale con 18 mila euro, cifra infine vinta. Doveva indovinare l'ignoto legato ad Antonella, il parente misterioso, e durante la presentazione della donna, Amadeus ha commesso un errore confondendo le parole mamma-amante. È stato impossibile per lui e per tutti non ridere.

La gaffe di Amadeus

Amadeus ha presentato la signora Antonella, il parente misterioso entrato in studio per la fase finale del gioco di Raoul Bova. Quando è arrivato il momento di escludere la metà delle identità, i non-figli della donna, il conduttore ha commesso un errore confondendo la parola madre con amante. "Antonella, 50 anni, non è l'amante dell'ignoto numero..." ha detto Amadeus, subito interrotto dal suo ospite: "Amante?! Ohohoh, poi ero io…". Dopo essersi accorto della gaffe, il presentatore si è scusato prima di scoppiare in una grossa risata: "Scusi, non mi permetterei mai, pensavo a Diamante, l'ignoto del numero 5″.

Raoul Bova vince 18 mila euro

Dopo aver indovinato i mestieri delle identità che hanno partecipato alla serata, Raoul Bova con il montepremi di 18 mila euro ha scelto come figlio della signora Antonella il numero 8, un giovane ragazzo che peraltro è stato molto apprezzato dalle fan del programma su Twitter. Dopo il confronto con Giada, l'attore non ha mostrato dubbi e il suo intuito gli ha permesso di vincere il montepremi. Felice al "Sì sono io", ha abbracciato Amadeus per la gioia.