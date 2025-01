Ilary Blasi si è iscritta a Criminologia, Federica Sciarelli le dà lezioni private: “Vuoi ammazzare il tuo ex marito?”

video suggerito

“Il mercoledì è sacro, non faccio nulla, non esco perché c’è Federica Sciarelli in tv”. Parola di Ilary Blasi che, nella terza puntata della nuova docuserie Ilary – su Netflix dal 9 gennaio – rivela la sua grande passione per Chi l'ha visto?, la sua ammirazione per la conduttrice e, soprattutto, la sua volontà di iscriversi a Criminologia. Detto fatto, arriva Federica Sciarelli a darle lezioni private: "Ma chi te lo fa fare, sei così bella?", è l'invito della conduttrice di Rai3.

"Mi fai sentire Brad Pitt"

Federica Sciarelli le fa da mentore, ma prima scherza: "Ti faranno domande sulla giudiziaria", la Blasi replica a tono: "Posso parlargli delle borse". Federica Sciarelli poi aggiunge con una punta di malizia: "Ti diranno: vuoi fare la criminologa perché vuoi ammazzare il tuo ex marito senza essere condannata?". La lezione prosegue con domande tecniche: "Che differenza c'è tra imputato e indagato? Guarda che qua te bocciano, eh?". Poi tutto si sposta dal giardino alla cucina, dove emerge un precedente incontro tra le due che ha visto Ilary letteralmente paralizzata dall'emozione di fronte alla sua eroina televisiva, nonostante la presenza dell'allora marito Totti. "Mi hai fatto sentire Brad Pitt quel giorno", ricorda divertita Sciarelli.

Il test d'ammissione e le domande surreali

Il test d'ammissione, mostrato nella docuserie, si rivela surreale per la facilità delle domande che Ilary affronta nel modo che gli è proprio: "Vado a istinto, mi devo incuriosire e divertire", confessa. Le domande sono banalissime, dobbiamo dirlo. Si va da "Cosa fa il Presidente del Consiglio?" a "I nomi dei magistrati uccisi dalla mafia nel '92". Non mancano le incertezze alla domanda sulla capitale degli Stati Uniti: "Washington. Washington come? Oddio, posso fare la domanda da casa?". Ilary rischia di capitolare sulle nozioni di informatica, con il professore che la interroga sul concetto di bit e su una formula inversa. "Si chiama Francesco?", altra stoccata a Totti. Il percorso si conclude, però, con l'ammissione al corso di Criminologia, un traguardo festeggiato con un viaggio a Ponza insieme alle amiche. La Sciarelli, però, l'aveva avvisata: "Ma chi te lo fa fare?".