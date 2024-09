video suggerito

Morto Nicola Fuiano, autore del Grande Fratello. Alfonso Signorini in diretta: “Ci manca la sua voce” Il Grande Fratello è ripartito ieri sera senza Nicola Fuiano, l’autore del reality, voce del Confessionale, morto lo scorso agosto. Il conduttore Alfonso Signorini, prima di chiudere la diretta, lo ha ricordato e omaggiato. “Ci manca la sua voce”, le parole prima del commento di Beatrice Luzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Al termine della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello ieri, lunedì 16 settembre 2024, Alfonso Signorini ha rivolto un pensiero e un saluto a Nicola Fuiano, l'autore del reality, voce del Confessionale, morto lo scorso 25 agosto. Si è spento all'età di 61 anni lasciando un profondo vuoto nel cuore di tutti i volti del piccolo schermo che lo hanno conosciuto. Nicola Fuiano è stato autore anche de La talpa, l'Isola dei Famosi, Lunedì gol, The Run. In studio, ieri sera, lo hanno ricordato con parole d'affetto e tanti applausi.

Il ricordo di Alfonso Signorini per Nicola Fuiano

"Voglio salutare una persona che fino a pochi mesi fa era con noi". Così Alfonso Signorini, al termine della prima puntata del Grande Fratello, ha omaggiato Nicola Fuiano, storico autore del reality morto a fine agosto. "Lui era la voce del Confessionale, accompagnava i nostri inquilini con il suo aiuto, era sempre a disposizione di chi faceva e viveva il Grande Fratello" ha continuato. Poi, rivolgendosi ad un altro autore, Andrea Palazzo, che per la prima puntata ha indossato una maglietta con la scritta "Lo stiamo facendo", ha aggiunto: "Uno dei nostri autori, Andrea Palazzo, indossa una maglietta con scritto ‘Lo stiamo facendo'. Perché ogni volta che qualcuno si arrabbiava per i ritardi e lo chiamava in cuffia, lui rispondeva ‘Lo stiamo facendo'. Questa voce ci manca tantissimo".

Il commento di Beatrice Luzzi

Anche Beatrice Luzzi, prima di salutare i telespettatori, ha ricordato Nicola Fuiano con il quale ha lavorato lo scorso anno, quando faceva parte del cast di concorrenti del reality. "Ogni volta che sbadiglio penso a lui, mi sgridava così tanto. Mi urlava "non sbadigliare". Ogni volta che sbadiglio ti penso Nico", le parole dell'attrice, oggi opinionista accanto a Cesara Buonamici.