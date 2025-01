video suggerito

Iago Garcia e Stefania Orlando al GF divisi dalla porta del Tugurio, l'attore le confessa: "Mi piaci" Iago Garcia e Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello hanno parlato attraverso la porta del tugurio oggi. L'attore spagnolo ha confessato il suo interesse alla showgirl la quale ha ricambiato: "Ti aspetto qui".

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello i concorrenti in gioco si stanno divertendo a chiacchierare con gli ex ripescati nella puntata di lunedì 20 gennaio. Parlano attraverso la porta che divide la casa dal tugurio e nelle ultime ore Iago Garcia e Stefania Orlando si sono detti interessati a conoscersi. La showgirl ha ammesso all'attore che lo aspetta in casa: "Mi hanno parlato tanto di te, io ti aspetto".

La conversazione tra Iago Garcia e Stefania Orlando

Alcuni inquilini della casa del GF oggi si sono avvicinati alla porta del Tugurio per comunicare con gli ex concorrenti ripescati dal televoto. Stefania Orlando, in particolare, ha parlato con Iago Garcia e tra i due sembrerebbe essere nata una sintonia. "Io ti aspetto" ha confessato la Orlando all'attore il quale ha ammesso di avere lo stesso desiderio di conoscerla. "Stefania voglio conoscerti, mi sei piaciuta, mi piace il tuo carattere" ha dichiarato. Li ha raggiunti anche Eva Grimaldi che intenderebbe fare da cupido tra i due. "Iago potrebbe essere per te" ha commentato la Grimaldi con la sua "ex" inquilina. "Me lo dicono tutti. Mi hanno parlato tanto di lui" ha risposto Stefania ammettendo che molti concorrenti le hanno confessato che tra i due potrebbe esserci affinità. "Ci dobbiamo conoscere, quindi" ha concluso l'attore spagnolo prima di salutarla.

Il ripescaggio: chi tornerà ad essere un concorrente ufficiale

Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 23 gennaio solo quattro degli ex ripescati dal televoto potranno rientrare in casa come concorrenti ufficiali. A vincere il posto in tugurio sono stati Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Iago Garcia, Federica Petagna, Eva Grimaldi e Michael Castorino. Nel prossimo appuntamento Alfonso Signorini annuncerà l'esito del televoto aperto per decidere chi tornerà ufficialmente nella casa di Cinecittà per giocare e sognare la vittoria.