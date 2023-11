Holden canta Bella d’estate di Mango, Laura Valente ad Amici 23: “Sei piaciuto tanto a me e Angelina” Laura Valente ospite di Amici 23 si è complimentata con Holden per l’esibizione sulle note di Bella d’estate di Mango, suo marito e padre di sua figlia Angelina: “Mi hai steso. Ero con Angelina, non ci siamo fatte prendere dal fatto emotivo, sei stato bravissimo”.

A cura di Gaia Martino

Laura Valente è stata la protagonista del daily di Amici di Maria de Filippi ieri, mercoledì 8 novembre. La cantautrice, moglie di Pino Mango nonché madre di Angelina, ex allieva, ha trascorso un pomeriggio con gli attuali concorrenti del programma per un "laboratorio di interpretazione". Prima di iniziare la lezione, si è rivolta a Holden che durante l'ultimo pomeridiano ha cantato Bella d'estate.

Le parole di Laura Valente per Holden

Laura Valente prima di fare la sua lezione nella scuola di Amici, si è rivolta a Holden nei corridoi della scuola. L'allievo nell'ultimo pomeridiano del talent show ha cantato Bella d'estate di Mango, il cantautore marito di Laura Valente morto nel 2014. "Bravissimo. Mi hai steso, ero con Angelina. Non ci siamo fatte prendere dal fatto emotivo, ci sei piaciuto tu. Al di là del fatto tecnico, mi sei arrivato tu, la tua disperazione che sento e percepisco. Attraverso le note avevi una presenza scenica, una violenza che mi ha stesa. Un cuore, una passione bellissima. Una bomba", i complimenti della cantautrice per lui.

Il ricordo di Angelina ad Amici e le parole agli allievi

Laura Valente nello studio di Amici si è rivolta agli allievi del talent show. Ha ricordato l'esperienza della figlia nella scuola: "Io non posso non dire che per me è molto emozionante stare in questo studio. Sono una mamma d'arte, sono la mamma di Angelina, quindi l'anno scorso ero sempre attaccata al video. È stato duro avere Angelina qui dentro per tanti mesi". Poi rivolgendosi ai giovani talenti: "Volevo farvi i complimenti, vi seguo, questa è una scuola seria dove si impara a comunicare al maggior numero di persone possibile. L'interpretazione è fondamentale, potete avere una bella canzone o una voce pazzesca ma non riuscire a comunicare nulla se non un fatto estetico".