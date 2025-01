video suggerito

Helena Prestes isolata al GF, Iago Garcia parla ai concorrenti: "Branco di bulli, volete distruggerla" Iago Garcia nella casa del GF ieri sera ha parlato ai concorrenti per provare a farli ragionare sul comportamento adottato nei confronti di Helena Prestes, isolata dal gruppo e criticata. "È andata a dormire perché sente che tutta la gente sta contro di lei" ha spiegato l'attore prima di accusare gli inquilini di aver formato un "branco di bulli".

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello continua l'astio di molti concorrenti nei confronti di Helena Prestes e ieri sera Iago Garcia e Stefania Orlando hanno provato a far ragionare tutti invitandoli a non creare branco. "Si sente da sola. È andata a dormire perché sente che tutta la gente sta contro di lei in modo cattivo" ha spiegato l'attore spagnolo prima di raccogliere gli inquilini al tavolo per un lungo confronto.

Le parole di Iago Garcia ai concorrenti

Iago Garcia seduto al tavolo con tutti gli inquilini ha provato a farli ragionare sull'atteggiamento adottato nei confronti di Helena Prestes. Dopo il suo rientro sono volate parole forti contro la modella brasiliana e in molti la vorrebbero fuori. "Mi sembra un rapporto mafioso. Chi non è d'accordo con ciò che pensate voi, viene escluso, non viene ascoltato. Chi è cattivo qua? C'è una maggioranza di persone qui dentro che vorrebbero convincerci che questa persona…" ha dichiarato l'attore spagnolo. "Qui si può litigare, dobbiamo gestire le emozioni. Ci sta anche non sopportarci, è una sfida. Ma convincere che "se stai con lei, stai contro di me", è un rapporto mafioso", ha aggiunto.

Parlando con Ilaria Galassi, Iago Garcia ha ribadito il suo pensiero riguardo Helena Prestes e il trattamento a lei riservato dagli inquilini. "Ammetti che non è una persona facile?" ha chiesto Ilaria a Iago. "Non ammetto niente. Questo è un branco, Mi ricorda il bullismo della scuola. L’unica cosa che qui importa è distruggere Helena. 24 ore sempre a parlare di lei", le parole dell'attore.

Lo scontro con Shaila e Lorenzo: "Le parole feriscono molto di più"

"Nel momento in cui una persona difende Helena, c'è un branco che punta su di lui. Questo a me non sta bene, mi ricorda il bullismo a scuola" ha continuato Iago nel lungo discorso ai suoi inquilini. Shaila Gatta ha subito replicato: "Questa è un messaggio brutto che stai mandando, non te lo permetto".

L'attore spagnolo ha continuato: "Un'altra cosa che mi sorprende vivamente è che parliamo del bollitore come se fosse un coltello alla schiena quando qua ci sono parole che feriscono molto di più che un bollitore che sta volando per casa". È poi intervenuto Lorenzo Spolverato dichiarandosi irritato dalle parole del suo inquilino: "Questo non lo reggo. Shaila è maleducata? Ma non ha mai lanciato un bollitore, non ha mai aperto la porta di un bagno. Lei si. Se tu mi dici che Helena deve ascoltare le sue emozioni e Shaila è maleducata, sei incoerente. Sei tornato più incoerente di prima".