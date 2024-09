video suggerito

Helena Prestes e Jessica Morlacchi come Thelma e Louise: “Uno intellettuale? Me faccio due pa**e” La coppia formata da Jessica Morlacchi e Helena Prestes sta già facendo impazzire i fan del Grande Fratello: sono le Thelma e Louise di questa edizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Helena Prestes è entrata da meno di 24 ore nella casa del Grande Fratello ma sembra già aver dimostrato una grande intesa con Jessica Morlacchi. La ex cantante dei Gazosa è senza discussioni la concorrente più in vista di questa prima settimana della diciottesima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. È forse per questo motivo che Helena, nuova entrata, ha deciso di puntare forte sulla Morlacchi? Questo ce lo dirà il tempo, intanto però sui social tutti sono deliziati dai primi scambi di questa nuova coppia.

Un esempio su tutti è stato lo scambio che c'è stato a proposito di uomini. Come è noto, Jessica Morlacchi sta puntando tutto sul mood ‘bruttina stagionata', colpita sempre da circostanze spiacevoli e sfavorevoli e incapace di avere una relazione come si deve con un uomo. Da questa base, la Morlacchi rivela alla Prestes: "Magari arriva uno con un carattere brillante che mi stravolte" e la Prestes replica: "Brillante in che senso? Intellettuale?". La risposta di Jessica Morlacchi è tutta da gustare: "No, intellettuale me faccio du palle eddai amo, io con uno intellettuale? E che je dico?".

Resta il dubbio. Jessica Morlacchi ed Helena Prestes sono davvero queste o stanno recitando il più classico dei ruoli? Jessica Morlacchi, per esempio, è nelle vesti della "Sabrina Ferilli" di questa edizione. Svampita, battutara, romanaccia doc. La Prestess appare in questo senso come la spalla perfetta su cui appoggiarsi. Entrambe giocano di strategia, pronte a sfruttarsi a vicenda per raccogliere consensi e al momento giusto, mollarsi? Ne abbiamo avute tante di edizioni del Grande Fratello dove questo schema si è ripetuto. C'è stato anche chi, invece, ha davvero costruito un'amicizia lunga e duratura. Non possiamo non menzionare Luca Onestini e Raffaello Tonon. Erano altri tempi, erano altre dinamiche, ma Jessica Morlacchi e Helena Prestes potrebbero davvero essere le Thelma e Louise di questa edizione.