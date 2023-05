Helena Prestes: “Cristina Scuccia? Un personaggio montato, mente sulla sua vita privata per vincere” Dopo le confessioni di Cristina Scuccia che ha ammesso di avere una persona al suo fianco ,a senza rivelarne l’identità né il sesso, Helena Ia accusa di strategia. “Sta costruendo la favola di una persona che rispetta il suo passato religioso, ma è tutta una cosa costruita”.

A cura di Giulia Turco

(Foto La Fata/Frezza IPA)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tensioni all’Isola dei Famosi tra le Chicas Cristina Scuccia ed Helena Prestes. Se inizialmente sembrava che tra le due naufraghe scorresse buon sangue, ora i rapporti sono decisamente distanti. Secondo Cristina, Helena cercherebbe costantemente di stare al centro dell’attenzione. Helena accusa invece Cristina di non essere del tutto sincera sulla sua vita privata lontano dall’Isola.

Lo sfogo di Helena Prestes

“Ho scoperto che lei ha una persona che le piace, non so se è uomo o donna. Non so se sta con una femmina o un maschio”, ha rivelato Helena a Gian Maria Sainato, rimasto visibilmente sorpreso. “Quando è finita la puntata si è arrabbiata dicendomi che le avevo fatto fare uno scivolone. Le ho detto che è+ la sua vita e non è mica una cosa di cui vergognarsi. Ripeteva che le avevo fatto fare una figuraccia, come se seguisse un copione, pura ipocrisia”, si è sfogata la naufraga. A Sainato, Cristina aveva raccontato tutt’altra versione della sua vita privata: “Credevo dicesse la verità, perché da una ex suora non mi aspetto che diva una bugia", ha ribadito Helena. “Per me lei adesso è un personaggio montato. Ha detto che è single? Non è verro. Lei non è proprio trasparente. La verità non la dice davanti alle telecamere. Sta costruendo la favola di una persona che rispetta il suo passato religioso, ma è tutta una cosa costruita. Non dice la verità per arrivare in finale e vincere".

Le confessioni di Cristina Scuccia

Nel corso della puntata di lunedì 23 maggio del reality, Cristina Scuccia ha confermato di avere una relazione con una persona in Spagna, dove vive da quando ha deciso di spogliarsi del. velo. E lì che ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita come Cristina e non più Suor Cristina. “Questa persona vive in Spagna e basta con le domande, Ilary. Se mi sta guardando, le posso dire che mi manca”, ha fatto sapere senza rivelare il sesso della sua dolce metà. Il che ha creato una certa curiosità da parte dl pubblico e gli stessi naufraghi.