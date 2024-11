video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni 19 novembre: visita inaspettata per Federica, una sorpresa per Yulia Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in programma per stasera, martedì 19 novembre, in prima serata su Canale5. Visita inaspettata per Federica Petagna, una sorpresa per Yulia Bruschi e la gelosia di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: tutte le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Questa sera di martedì 19 novembre 2024 torna in onda, in prima serata su Canale5, il Grande Fratello. Alfonso Signorini dallo studio con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli e il pubblico del reality racconterà insieme ai concorrenti della casa più spiata d'Italia cosa è successo nell'ultima settimana. Dai primi dissapori tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e il rapporto tra Javier Martinez e Helena Prestes, al triangolo formatosi tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. Ecco le anticipazioni di ciò che accadrà stasera.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera

Nella puntata di stasera Alfonso Signorini affronterà l'argomento che riguarda il triangolo amoroso tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi che continua a riservare colpi di scena. La giovane concorrente napoletana nell'appuntamento in diretta incontrerà "un altro pretendente" che rivendica un ruolo nella sua vita amorosa: potrebbe trattarsi di Antonio Fico, cugino di Titty Scialò che a Fanpage.it ha raccontato di averla frequentata dopo Temptation Island. In programma per stasera anche una sorpresa per Yulia Bruschi che potrà riabbracciare la mamma Daiami. Si parlerà anche di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, al centro di aspri scontri in settimana scatenati per la gelosia nei confronti di Javier Martinez e Helena Prestes che, nel frattempo, si sarebbero avvicinati.

L'esito del televoto: chi sarà salvato?

Questa sera Alfonso Signorini annuncerà anche il concorrente preferito dal pubblico e il meno votato. Sono quattro gli inquilini finiti in nomination, ovvero Amanda Lecciso, Federica Petagna, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani: uno tra loro questa sera "sarà salvato", si legge nelle anticipazioni. Non è chiaro, quindi, se l'esito del televoto stasera decreterà l'eliminato.