Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: sabato 7 e domenica 8 ottobre in tv Gli ospiti di Verissimo nel doppio appuntamento del weekend: ecco chi intervisterà Silvia Toffanin sabato 7 e domenica 8 ottobre dalle 16.30 su Canale 5.

A cura di Gaia Martino

Torna Verissimo con i due tradizionali appuntamenti del weekend: sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 Silvia Toffanin riapre le porte del suo salotto per accogliere ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e della tv. L'appuntamento è fissato per le 16.30 su Canale 5: tra i protagonisti del weekend anche Michelle Hunziker, Romina Carrisi e Amanda Lear. In studio, in due puntate diverse, ci saranno anche due insegnanti di Amici di Maria de Filippi.

Gli ospiti di sabato 7 ottobre

Sabato 7 ottobre 2023 Silvia Toffanin accoglierà in studio Lorella Cuccarini, insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria de Filippi nonché cantante, ballerina e volto televisivo. Ci sarà anche Eleonora Giorgi nello studio di Canale5, poi Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. A Verissimo sabato 7 ottobre ci sarà anche Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ora scrittrice: presenterà il suo primo romanzo dal titolo “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”. In studio ci saranno anche due volti noti per i fan della serie televisiva di successo, Terra Amara: l’attrice Melike Ipek Yalova, che interpreta il personaggio di Müjgan, e Esra Dermancıoğlu, ossia la perfida zia Behice. Silvia Toffanin intervisterà inoltre Manila Nazzaro che sarà ospite del programma di Canale5 per la prima volta con il compagno Stefano Oradei.

Jolanda Renga (foto Instagram)

Gli ospiti di Verissimo domenica 8 ottobre

Nel secondo appuntamento del weekend, domenica 8 ottobre, a Verissimo Silvia Toffanin ospiterà in studio il cantautore Al Bano, poi Michelle Hunziker, pronta a raccontare i suoi nuovi impegni televisivi. Il programma di Canale5 avrà in studio anche il carisma e il fascino di Amanda Lear. Silvia Toffanin intervisterà, inoltre, Marisa Laurito, ed anche Emanuel Lo, ballerino, fidanzato di Giorgia, per il secondo anno professore di danza ad Amici di Maria de Filippi 2023/2024.