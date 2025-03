GF, Shaila Gatta delusa dal comportamento di Tommaso: “Un amico non si comporta così”

video suggerito

Shaila Gatta si lamenta con le altre inquiline della casa del comportamento di Tommaso Franchi, che l'avrebbe definita una giocatrice dopo la nomination della ballerina alla sua fidanzata Mariavittoria.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 13 marzo, Shaila Gatta parla apertamente con Zeudi De Palma e Chiara Cainelli del comportamento di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti che, secondo la ballerina, si sarebbero comportati in maniera più distaccata del solito nei suoi confronti, motivo per cui ha scelto di nominare proprio la dottoressa. Dopo la nomination, però, ha avuto una discussione con il giovane idraulico che ha manifestato un suo pensiero in merito alla scelta di Gatta di fare il nome della sua fidanzata.

La discussione con Tommaso

Parlando con le altre inquiline della casa, Shaila contesta l'atteggiamento di Tommaso che l'ha definita una giocatrice per aver nominato Mariavittoria, per cui la ballerina spiega:

Perché lui dice, ha messo sul piatto della bilancia strategia o vittimismo e io ho detto e nel mezzo non ci metti onestà? se io provo una ferita per una persona, perché mi devo nascondere e non ti devo nominare? Che significa siamo veterani? Quindi?

Shaila continua il suo discorso riportando qualche altra frase antipatica che Tommaso le ha rivolto: "Credi che lei sia un pony, un cavallo debole strategicamente" le ha detto l'idraulico e quindi l'ex velina ha così esordito: "gli ho detto ti brucia solo perché è la tua fidanzata, poi sono andata fuori di cervello e ho detto "in due non ne fate uno".

Shaila Gatta delusa da Tommaso

La discussione, poi, è andata avanti perché Franchi si lamentava del fatto che Shaila lo avesse definito "corrotto", insieme alla fidanzata, mentre la gieffina voleva solo sottolineare un aspetto: "non è una parolaccia, ma omettere una verità, perché se tu pensi che io marci su delle situazioni o che ci sia del vittimismo, non è un pensiero che hai da oggi". Delusa, quindi, continua a sfogarsi:

Ho detto a Tommaso che un amico per me non si comporta così, me le puoi dire le cose, ma dipende come, dato che il tuo carattere lo riscatti sulla pelle mia e di Lorenzo, perché lo ha fatto più volte in puntata. Però hai davanti una persona che con te si è sempre comportata bene, tu mi hai nominato, tu hai fatto tutto, mi dai a parlare in modalità che da sempre sei un angelo e poi esce tutto questo?