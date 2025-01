video suggerito

GF, Shaila Gatta ammette: "Avevo il botox in faccia, ero tirata. Ma la mia espressione naturale è un'altra" Shaila Gatta racconta agli altri inquilini di essere ricorsa a qualche ritocco estetico in viso, motivo per cui la sua espressione sembra essere diversa, una volta passato l'effetto.

A cura di Ilaria Costabile

I concorrenti del Grande Fratello, ormai da mesi nella Casa, sono osservati costantemente dagli appassionati del programma che si nutrono delle dinamiche venutesi a creare all'interno del reality show. Non c'è da stupirsi, quindi, se di alcuni gieffini riescano a notare anche i cambiamenti che potrebbero apparire impercettibili. Ed è così che nel mirino dei telespettatori che hanno notato un alcune differenze di espressione nel volto di Shaila Gatta, avanzando ipotesi su possibili ritocchi estetici. Cosa che, in effetti, ha confermato lei stessa parlando con gli altri inquilini.

Shaila Gatta e i ritocchi in viso

Non è certo una novità il fatto che alcuni personaggi dello spettacolo possano ricorrere a piccoli ritocchi estetici, considerando che l'ex velina avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, prima di mettere iniziare il suo percorso ha deciso di fare qualche trattamento, come lei stessa racconta spiegando che, in effetti, l'utilizzo del botox le aveva permesso di avere un'espressione facciale diversa dal solito:

Mi dicono che ora ho sempre un’espressione accigliata. Io l’ho spiegato: all’inizio avevo il botox in faccia, ero tirata amore, non si vedeva. Ma la mia espressione naturale è questa. Tanto è vero che fuori, chi non mi conosce mi dice sempre: ‘ma stai arrabbiata?’

La permanenza nella casa del GF

All'interno della casa, Shaila è senza dubbio uno dei personaggi più controversi. Se da un lato può contare su una fitta schiera di sostenitori che, infatti, in più occasioni l'hanno salvata, molti spettatori invece non l'hanno presa in simpatia, soprattutto a seguito della sua storia con Lorenzo Spolverato. I due sono spesso al centro di battibecchi e dinamiche che li vedono scontrarsi anche con altri inquilini, in particolar modo con Helena Prestes, con la quale entrambi hanno avuto confronti piuttosto accesi. A parte i pettegolezzi sul suo conto, cioè che emerge tra i fan del reality è l'impressione che la ballerina e il suo fidanzato siano favoriti e in qualche modo spinti dalla produzione, ragion per cui è difficile espellerli dal gioco.