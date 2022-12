Francesca Michielin: “Conduttrice di Sanremo 2023 con Ferragni e Fagnani? Ho il tour, prima la musica” Francesca Michielin pronta per la finale di X Factor, risponde in conferenza stampa alla domanda sull’ipotesi di poter essere convocata da Amadeus come conduttrice di una delle serata di Sanremo 2023: “Dubito, ho il tour da preparare proprio in quei giorni, metto al primo posto la musica”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Michielin pronta per la finale di X Factor, risponde in conferenza stampa alla domanda sull'ipotesi di poter essere convocata da Amadeus come conduttrice di una delle serata di Sanremo 2023: "Dubito, ho il tour da preparare proprio in quei giorni, metto al primo posto la musica". Fuori dalla lista dei 22 cantanti big per scelta, ha puntualizzato che nei giorni del Festival sarà impegnata con le prove del suo tour, alle quali dovrà dedicarsi completamente dopo aver investito tutte le energie del 2022 nell'edizione del talent di Sky che sta per concludersi. "Il fine ultimo adesso è rimanere viva per la finale di giovedì e non è scontato", ha concluso ironizzando.

Francesca Michielin su Sanremo 2023: "Ho il tour"

Il suo sarebbe il terzo Festival di Sanremo, in altra veste: il primo come big in gara, il secondo come direttrice d'orchestra di Emma Marrone e quello attuale nel ruolo di ipotetica conduttrice. Sembra, però, non ci siano i presupposti, al netto di una proposta che non è ancora arrivata, per vederla scendere le scale dell'Ariston insieme a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, le uniche attualmente confermate: la nota influencer per le serate di apertura e chiusura, forse per la seconda la conduttrice di Belve.

Fedez: "Nel caso, per X Factor 2023 io ci sono"

L'idea di proseguire con X Factor 2023 è spunto per un ragionamento su tutto il destino del format. Alla domanda sulle probabilità di vederlo di nuovo sedere dietro il banco dei giudici, Fedez non ha esitato a rispondere: "È stata una annata più che ottima quella che stiamo accompagnando verso il finale, nel caso io il prossimo anno ci sono". Questa apertura potrebbe cambiare le valutazioni in corso e rimettere le carte sul tavolo. Tutto da capire, al momento ciò che è certo sono i nomi dei finalisti di X Factor 2022, Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e Tropea, pronti a salire sul palco del Mediolanum Forum di Assago per la serata di giovedì 8 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8. Ospiti della finalissima saranno i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza.