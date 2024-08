Fox, Disney e Warner perdono in tribunale: bloccato il lancio del canale sportivo

video suggerito

Lo scorso febbraio Fox, Warner Bros. Discovery e Disney avevano annunciato la creazione di un portale streaming chiamato Venu Sports, a vocazione sportiva. Il progetto, che avrebbe visto la luce il 23 agosto, è stato bloccato da una decisione della giudice distrettuale di Manhattan Margaret Ganrett. A schierarsi contro le tre grandi multinazionali era stata Fubo Tv, piccola piattaforma streaming fondata nel 2015.

Fubo Tv blocca Venu Sport

Venu Sports non vedrà la luce. Il progetto della nuova piattaforma streaming creata da Fox, Warner Bros. Doscovery e Disney è stato bloccato dalla decisione della giudice Margaret Ganrett. Venu Sports avrebbe garantito agli abbonati la possibilità di vedere eventi sportivi di prima fascia tra quelli in onda sui quattordici canali sportivi di Fox Warner Bros Discovery e Disney. Le tre aziende, però, sono state trascinate in tribunale da Fubo Tv, un piccolo portale streaming sportivo, accusandole di "tattiche anticoncorrenziali".

La decisione della corte di Manhattan

Nella sentenza della Corte di Manhattan si legge che le tre società "esercitano un controllo quasi monopolistico sulla possibilità per un altro servizio di streaming di soli sport in diretta di esistere e competere con loro". Fubo Tv ha commentato la vittoria giudiziaria con una nota firmata dal ceo e cofondatore David Gandler: "La sentenza di oggi è una vittoria non solo per Fubo ma anche per i consumatori. Questa decisione contribuirà a garantire ai consumatori l'accesso a un mercato più competitivo con molteplici opzioni di streaming sportivo". Le tre big hanno intenzione di fare ricorso:

Siamo rispettosamente in disaccordo con la sentenza del tribunale. Riteniamo che le argomentazioni di Fubo siano errate sia dal punto di vista dei fatti che della legge e che Fubo non sia riuscita a dimostrare di avere diritto a un'ingiunzione preliminare. Venu Sports, hanno aggiunto, è un'opzione favorevole alla concorrenza che mira a migliorare la scelta dei consumatori raggiungendo un segmento di spettatori che attualmente non è servito dalle opzioni di abbonamento esistenti.