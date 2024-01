Flavia Vento parla di Totti: “Una storia che mi ha ferita, spero che un giorno mi chieda scusa” Flavia Vento ospite a La Volta Buona ripercorre la sua carriera e la vita personale, toccando anche il tema della relazione con l’ex capitano della Roma: “in 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa vicenda”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Flavia Vento è stata ospite a La Volta Buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, in ondo ogni pomeriggio sulla prima rete del servizio pubblico. La showgirl ha ripercorso la sua carriera televisiva, dagli inizi al fianco di Massimo Giletti prima e di Teo Mammucari poi, a Libero, programma cult che l'ha resa celebre a livello nazionale: "Libero è stato un programma culto degli anni 2000, però per me avrebbero potuto farmi fare qualcosa in più che stare sotto al tavolo. Però va detto che ero una bambina sia a Il Lotto alle otto che a Libero, oggi ho 46 anni e sono cresciuta".

Gli anni a Libero e il tavolo trasparente, le parole di Mammucari

Tra i contributi anche quello di Teo Mammucari, che proprio rispetto al ruolo di Flavia Vento e all'allora contestata decisione di metterla sotto al tavolo trasparente, ha precisato: "Non è andata proprio così, l'idea iniziale era diversa. L'autore, Giovanni Benincasa, aveva detto di mettere una bellissima donna in un cristallo trasparente. Poi è arrivato questo tecnico con il tavolo trasparente chiedendomi se ci piacesse. Inizialmente avevamo dei dubbi, poi alla fine abbiamo deciso di andare avanti così".

La storia con Francesco Totti: "In 18 anni ne ho parlato poco"

Si apre quindi il capitolo relativo alla relazione che lei avrebbe avuto con Francesco Totti: "Io in 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa storia, facendo sempre finta di niente, ma posso dire che questa storia mi ha ferita tantissimo nell'orgoglio di donna, perché non è bello. Non voglio entrare troppo nel vivo ma non è bello quello che è successo, ne parlo da donna ferita e spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportata bene con me".

Le apparizioni e i miracoli

Si tocca poi il tema delle apparizioni, che Vento ha raccontato di aver avuto diverse volte: "Io ho avuto dei miracoli da quest'acqua, una volta ho portato un cane malato ed è guarito e un'altra avevo un dolore a una mano che, messa nell'acqua, non mi ha dato più dolore. A un certo punto ho visto questa luca, mi è apparsa una signora vestita di celeste con 12 stelle sul capo, aveva gli occhi di un colore mai visto in vita mia. Mi ha detto che l'umanità ha solo bisogno di pregare e che suo figlio, presto, ritornerà". E aggiunge:

Io sono casta da 10 anni, ho avuto un richiamo. Il sesso non mi manca per niente, io ho avuto anche delle esperienze mistiche.