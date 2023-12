Fiorello e Biggio si intrufolano nello studio di Ballando con le stelle: “Esiste un regolamento?” Nella puntata di VivaRai2 oggi, 12 dicembre, Fiorello e Biggio hanno raccontato e mostrato il video nel quale si intrufolano nello studio di Ballando con le stelle nel tentativo di leggere il regolamento. Mentre scappavano per non essere scoperti da Milly Carlucci, Biggio si è schiantato contro la parete: “Che botta”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di VivaRai2 oggi, 12 dicembre, Rosario Fiorello e Biggio hanno raccontato di essersi intrufolati nello studio di Ballando con le stelle nel tentativo di trovare il regolamento del gioco. "Abbiamo un cruccio, il regolamento di Ballando con le stelle. Non ci è mai stato chiaro, non si è capito chi sta vincendo, chi sta avanti e chi no. Allora, esiste un regolamento? ieri dopo la puntata con un cellulare e tre lampadine tascabili siamo andati all'Auditorium dove fanno il programma. Ci siamo intrufolati alla ricerca del regolamento" ha raccontato il conduttore dello show mattutino prima di trasmettere il video.

Fiorello e Biggio nello studio di Ballando con le stelle

Rosario Fiorello e Biggio si sono intrufolati nello studio di Ballando con le stelle dopo la puntata di VivaRai2 registrata ieri, lunedì 11 dicembre. I tre protagonisti dello show mattutino, muniti di torce, si sono divertiti nello studio di Milly Carlucci. Fiorello si è esibito e Biggio lo ha votato con tutti 10. Poi, dopo aver imbrattato le agende dei giudici (quelle di Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto), hanno trovato il regolamento. Mentre lo leggevano, sono stati interrotti dalla voce di Milly Carlucci. "C'è qualcuno qui? Chi c'è?", ha detto la conduttrice senza però apparire in video. Così i colleghi sono scappati.

L'incidente di Biggio: "Si è schiantato contro il muro"

Nel tentativo di scappare, al buio, Biggio si è schiantato contro la parete. "Ahia" ha detto dopo la botta. Ripresa la diretta, Rosario Fiorello ha raccontato: "Ha preso una botta, era buio. Si è infrociato si dice a Roma, si è schiantato nel muro. Ma ne è valsa la pena". Poi ha mostrato il gadget preso dallo studio: la paletta di Selvaggia Lucarelli con il 9 e il 10. "Non l'ha mai usata" ha scherzato.

