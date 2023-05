Fiore Argento contro Helena Prestes: “Ma chi la invidia, sti gran ca*** se è bella” All’Isola dei famosi 2023 continuano i malumori tra Helena Prestes e Fiore Argento, le due naufraghe non riescono proprio ad andare d’accordo.

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

All'Isola dei famosi 2023, non c'è proprio verso di fare andare d'accordo Fiore Argento e Helena Prestes. Le due naufraghe continuano a battibeccare e a dimostrare un'antipatia reciproca. In queste ore, la figlia di Dario Argento si è sfogata. A suo dire, la modella sarebbe convinta che tutti provino invidia per la sua bellezza. Fiore ha assicurato che non è affatto così.

Helena Prestes sarebbe convinta di essere invidiata per la sua bellezza

Fiore Argento ha riflettuto con i suoi compagni di avventura, su una scena alla quale avrebbe assistito qualche ora prima: "Si è messa a fare il pianto greco dicendo che tutti la invidiano e Corinne stava là a dire: "Sì, poverina, l'invidia è una cosa tremenda". Ho detto: "No, vi prego". E allora mi hanno chiesto di andarmene". Andrea Lo Cicero ha spezzato una lancia a favore di Corinne Clery: "Lei deve un po' mediare". Fiore Argento non è sembrata d'accordo con lui: "C'è differenza tra mediare e darle ragione. Dirle: "Povera cara, tutti ti invidiano perché sei così bella", non è mediare".

Pamela Camassa è d'accordo con Fiore Argento

Pamela Camassa, allora, è intervenuta nella conversazione e, anche lei, ha voluto precisare: "Nessuno ce l'ha con lei". Fiore Argento le ha fatto eco e ha aggiunto: "Nessuno la invidia soprattutto. Ma ti pare che uno ce l'ha con lei perché la invidia? Sti gran caz** se è bella o non è bella. Sai quante donne belle ho incontrato nella mia vita? Io sono una stilista, ho lavorato con donne belle veramente". Insomma, per il momento non sembrano esserci i presupposti per seppellire l'ascia di guerra. Intanto, lunedì 15 maggio andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi con gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. E non è detto che la conduttrice non decida di tornare sull'argomento.

