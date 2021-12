Fedez ballerino per un giorno ad Amici, il rapper prepara una coreografia per il 19 dicembre Fedez sarà ospite di Amici nella puntata di domenica 19 dicembre. Oltre a cantare e giudicare gli alunni, sarà anche protagonista di una coreografia preparata nei giorni scorsi.

A cura di Andrea Parrella

Domenica 19 dicembre andrà in onda la quattordicesima puntata di Amici 21. La registrazione si è conclusa giorni fa e nella puntata speciale del programma ci saranno sfide tra gli allievi e grandi ospiti. Tra questi anche Fedez, che tra le altre cose si cimenterà anche in una coreografia provata proprio nella sala di Amici. A testimoniarlo le immagini diffuse dal programma in queste ore, che mostrano il rapper alle prese con i passi da imparare prima delle registrazioni. Oltre a ballare, Fedez si è esibito con il brano Meglio del cinema, dedicato alla moglie Chiara Ferragni, e ha poi giudicato gli allievi in una gara di cover a tema natalizio.

Si tratta della prima volta per Fedez ad Amici, dopo che per anni è stato il volto del talent show rivale, vale a dire X Factor, che ha visto per diverse stagioni il rapper nei panni di coach. Non sarà l'unico ospite della puntata di domenica 19 dicembre di Amici. Insieme a lui anche Alessandra Amoroso, il duo comico Pio e Amedeo e gli ex allievi Deddy e Briga.

Sorpresa di Natale per gli allievi

La puntata speciale di Amici, l'ultima dell'anno prima delle festività, sarà anche occasione per un regalo per gli allievi della scuola. Visto il clima natalizio della puntata, Maria De Filippi ha organizzato ai ragazzi una piccola sorpresa. In studio sarà presente un albero con un regalo per ognuno di loro: un video messaggio da un membro della loro famiglia.

Le anticipazioni di Amici del 19 dicembre

Tante le cose che accadranno nel corso della puntata (riassuntequi), nel corso della quale Cristiano si troverà ad affrontare una doppia sfida, una voluta da Veronica Peparini e l'altra da Raimondo Todaro. Il ballerino darà prova del suo talento riuscendo a vincerle entrambe e rimanendo tra gli allievi della scuola, riconfermando la sua maglia.