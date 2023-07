Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile: lo speciale con video e testimonianze, quando e dove vederlo Venerdì 21 luglio va in onda in prima serata uno speciale di ‘Storie della Tv’ dedicato a “Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile”. Un omaggio alla sua carriera a cinque anni di distanza dalla sua scomparsa nell’autunno 2018. L’appuntamento è alle 21.30 su Rai 1.

A cura di Giulia Turco

Venerdì 21 luglio in prima serata su Rai 1 va in onda una puntata di “Storie della Tv” dedicata a “Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile”. A cinque anni di distanza dalla sua scomparsa, Rai ripercorre la sua carriera per omaggiare uno dei volti più carismatici e amati deìal grande pubblico che hanno fatto la storia della tv.

Dove vedere lo speciale Rai dedicato a Fabrizio Frizzi in tv e streaming

Rai Cultura hai realizzato una puntata dedicata a Fabrizio Frizzi curata da Roberto Fagiolo, in collaborazione con Ario Giorgino. È parte della serie “Storie della tv” di Enrico Salvatori, con la consulenza e la partecipazione di Aldo Grasso. L’appuntamento è per venerdì 21 luglio alle ore 21.30 in chiaro su Rai 1, ma sarà possibile seguirlo anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove a seguito della messa in onda l’episodio sarà disponibile anche in replica. È un omaggio alla carriera di Frizzi, che come i più grandi ha cominciato da giovanissimo con la tv dei ragazzi prima di approdare al sabato sera con ‘Europa Europa’ e ‘Scommettiamo che…?’, show che lo hanno consacrato nella rosa dei volti di punta della Rai. Al suo ruolo rassicurante per il pubblico affezionato contribuiranno in seguito la sua costante presenza nella fascia preservare de ‘L’Eredità’ e ‘I Soliti Ignoti’.

La battaglia di Fabrizio Frizzi contro la malattia e il saluto al suo pubblico

Nell’autunno 2023 saranno passati cinque anni dalla morte del conduttore, la cui proverbiale simpatia resterà a lungo nel cuore degli italiani. Aveva 60 anni quando, nell’autunno 2018 è stato colpito da un malore, di nuovo dopo un primo campanello d’allarme arrivato l’anno precedente con un’ischemia celebrale. Le sue condizioni di salute lo hanno infatti tenuto lontano dal suo pubblico per qualche tempo, prima di tornare su Rai 1. “Combatto ogni giorno come un leone per vincere questa battaglia e quando avrò finito potrò raccontare”, spiegò a marzo 2018 lasciando immaginare l’ipotesi di un tumore. Durante l’ultima puntata de L’Eredità, il 26 marzo 2018, si era congedato al suo pubblico, con la promessa di tornare il giorno seguente, ma nel corso di quella stessa notte è stato colpito da un’emorragia celebrale.