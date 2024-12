video suggerito

Eva Grimaldi rientra nella Casa del Grande Fratello, sarà una nuova concorrente dell'edizione 2024 Eva Grimaldi rientra nella Casa del Grande Fratello a distanza di 2 anni dalla momento in cui aveva varcato per la prima volta la porta rossa. L'attrice sarà una delle nuove concorrenti.

A cura di Stefania Rocco

Eva Grimaldi rientra nella Casa del Grande Fratello da concorrente. Lo annuncia Davide Maggio che anticipa quanto accadrà nel corso della prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Eva era già stata concorrente del reality nel corso dell’edizione Vip andata in onda a cavallo tra il 2021 e il 2022 ma era riuscita a rimanere in gioco appena 3 settimane. Quest’anno, più agguerrita, è pronta a riprovarci. Porta nella Casa il suo bagaglio di vitalità e il suo vissuto. Una volta nella Casa avrà modo di confrontarsi con i nuovi compagni di percorso, la stragrande maggioranza dei quali alla loro prima o seconda esperienza televisiva.

Eva Grimaldi torna nella Casa insieme a Stefania Orlando

Grimaldi tornerà a varcare la porta rossa insieme a una delle concorrenti che hanno fatto la storia recente del reality show, Stefania Orlando. Protagonista di un’edizione indimenticabile vinta da Tommaso Zorzi, Stefania si prepara a sbarcare nuovamente nella Casa e mettere in moto le dinamiche rimaste ancora in sospeso. Un compito nel quale ha già ampiamente dimostrato di essere bravissima. L’ingresso delle due celebri donne di spettacolo è previsto per la puntata di lunedì 16 dicembre.

Anche Maria Teresa Ruta torna nella Casa del GF

All’ingresso dei 5 nuovi concorrenti già celebrato durante l’ultima puntata del GF, si aggiungono quindi Orlando e Grimaldi. Ma un altro volto caro al pubblico del reality è pronto a sbarcare nuovamente nella Casa: si tratta di Maria Teresa Ruta che avrebbe accettato la proposta di tornare a far parte del cast del programma condotto da Signorini. Il reality, è ormai evidente, sta cercando di dare nuova linfa a un’edizione che non è riuscita a coinvolgere completamente il pubblico a casa. Gli ascolti bassi delle ultime puntate hanno reso evidente un trend negativo che il format intende a tutti i costi evitare.