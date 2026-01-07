È morta Raffaella Bragazzi, la voce storica di Ok, il prezzo è giusto: l’addio di Iva Zanicchi

Addio a Raffaella Bragazzi, la voce che per 16 anni ha guidato i concorrenti di Ok, il prezzo è giusto. L’annuncio commosso di Iva Zanicchi: “Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei”.

Si spegne una delle voci più iconiche della televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta. Raffaella Bragazzi, che per sedici anni ha accompagnato milioni di telespettatori nelle puntate di Ok, il prezzo è giusto, è venuta a mancare lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi l'ha conosciuta e di chi, semplicemente, l'ha ascoltata attraverso lo schermo.

L'annuncio di Iva Zanicchi

A dare la notizia è stata Iva Zanicchi, che per tredici anni ha condotto il celebre quiz di Canale 5. Attraverso i suoi profili social, l'Aquila di Ligonchio ha pubblicato una foto di Raffaella accompagnata da parole cariche di emozione: "Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo é giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella".

Una voce inconfondibile

Nata a La Spezia il 30 giugno 1959, Raffaella Bragazzi aveva mosso i primi passi nel mondo dei media tra Telemontecarlo e Radio Montecarlo. Ma è dal 1983 che la sua voce diventa familiare nelle case degli italiani: inizia infatti la sua avventura con Ok, il prezzo è giusto, destinata a durare fino al 25 giugno 1999.

Per sedici anni, Bragazzi ha descritto premi, accompagnato concorrenti nelle loro scelte, reso più chiaro ogni passaggio del gioco. La sua dizione impeccabile, il tono sempre preciso ma mai freddo, hanno contribuito a rendere il programma quello che è stato: un fenomeno che ha segnato un'epoca della televisione italiana.

Quando nel 1999 Raffaella lasciò la trasmissione, a sostituirla fu Matteo Zanotti, doppiatore e co-conduttore. Ma per chi aveva seguito il programma fin dall'inizio, quella voce rimaneva insostituibile, legata a ricordi di pomeriggi passati davanti alla tv, di famiglie riunite per scoprire se i concorrenti avrebbero indovinato il prezzo giusto.