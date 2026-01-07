Programmi tv
video suggerito
video suggerito

È morta Raffaella Bragazzi, la voce storica di Ok, il prezzo è giusto: l’addio di Iva Zanicchi

Addio a Raffaella Bragazzi, la voce che per 16 anni ha guidato i concorrenti di Ok, il prezzo è giusto. L’annuncio commosso di Iva Zanicchi: “Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei”.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
303 CONDIVISIONI
Immagine

Si spegne una delle voci più iconiche della televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta. Raffaella Bragazzi, che per sedici anni ha accompagnato milioni di telespettatori nelle puntate di Ok, il prezzo è giusto, è venuta a mancare lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi l'ha conosciuta e di chi, semplicemente, l'ha ascoltata attraverso lo schermo.

L'annuncio di Iva Zanicchi

A dare la notizia è stata Iva Zanicchi, che per tredici anni ha condotto il celebre quiz di Canale 5. Attraverso i suoi profili social, l'Aquila di Ligonchio ha pubblicato una foto di Raffaella accompagnata da parole cariche di emozione: "Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo é giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella".

Una voce inconfondibile

Nata a La Spezia il 30 giugno 1959, Raffaella Bragazzi aveva mosso i primi passi nel mondo dei media tra Telemontecarlo e Radio Montecarlo. Ma è dal 1983 che la sua voce diventa familiare nelle case degli italiani: inizia infatti la sua avventura con Ok, il prezzo è giusto, destinata a durare fino al 25 giugno 1999.

Leggi anche
Affari Tuoi per l'Epifania si trasforma in STEP: la strategia di Stefano De Martino per battere La Ruota

Per sedici anni, Bragazzi ha descritto premi, accompagnato concorrenti nelle loro scelte, reso più chiaro ogni passaggio del gioco. La sua dizione impeccabile, il tono sempre preciso ma mai freddo, hanno contribuito a rendere il programma quello che è stato: un fenomeno che ha segnato un'epoca della televisione italiana.

Quando nel 1999 Raffaella lasciò la trasmissione, a sostituirla fu Matteo Zanotti, doppiatore e co-conduttore. Ma per chi aveva seguito il programma fin dall'inizio, quella voce rimaneva insostituibile, legata a ricordi di pomeriggi passati davanti alla tv, di famiglie riunite per scoprire se i concorrenti avrebbero indovinato il prezzo giusto.

Programmi TV
303 CONDIVISIONI
Immagine
caso signorini
Alfonso Signorini sentito in Procura dopo la denuncia di Medugno: “Nessuna violenza”
Perché Alfonso Signorini ha lasciato la TV dopo il caso Medugno e come sta dopo le accuse di Corona
Il conduttore resta al timone di Chi: "Rimane il direttore editoriale"
Il silenzio di Pierpaolo Pretelli sulla vicenda: "Non vuole dire se denuncerà Corona"
Gli avvocati di Signorini attaccano i giganti del web: "Bloccate Corona e Falsissimo o vi chiediamo milioni di risarcimento"
Gli avvocati di Medugno: “Nelle chat con Signorini sesso in cambio del GF. Si proponeva ad altri per avere successo? Gossip”
Stefania Orlando: "Chi ha sbagliato pagherà, ma la gogna che Alfonso sta subendo è ingiusta"
Antonio Medugno: "Sono stato ingenuo ad andare a casa sua"
Luciano Punzo dice che anche Corona decideva il cast del Gf
La difesa contro Medugno: "Abituato a proporsi in ogni forma pur di andare in Tv"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views