Dino Giarrusso e la rivelazione all'Isola 2025: "Ho avuto più di 500 donne, poi mi sono sposato e ho smesso" Dino Giarrusso ha svelato all'Isola dei famosi 2025 quante relazioni ha avuto nell'arco di dieci anni. La conduttrice Veronica Gentili e Giuseppe Cruciani hanno confermato la sua versione: "Era un latin lover".

A cura di Daniela Seclì

Dino Giarrusso ha parlato della sua vita privata nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2025 trasmessa mercoledì 11 giugno. Il concorrente ha detto di avere avuto "centinaia e centinaia" di relazioni nell'arco di dieci anni. Poi ha precisato: "Mi fermo sulle cinquecento, poi mi sono sposato e ho smesso". Versione confermata dalla conduttrice Veronica Gentili e da Giuseppe Cruciani, presente in qualità di ospite in studio.

Dino Giarrusso sostiene di avere avuto "centinaia di donne"

Dino Giarrusso, all'Isola dei famosi 2025, ha sostenuto di avere avuto "centinaia e centinaia di donne". Veronica Gentili ha confermato: "È vero, tutti ne parlano ancora". E il concorrente ha fatto sapere: "La cosa grave è che Veronica era testimone oculare in quegli anni". La conduttrice ha commentato: "Certo, io le ho viste passare tutte quante quindi posso testimoniare". A questo punto è intervenuto Giuseppe Cruciani.

Il naufrago svela quante relazioni ha avuto prima di sposarsi

Giuseppe Cruciani ha avanzato l'ipotesi che Dino Giarrusso sia arrivato a 999 relazioni: "Secondo me è credibile quando dice centinaia e centinaia". Ma Dino Giarrusso lo ha corretto: "No, no, non sono come te. Mi fermo sulle cinquecento, poi mi sono sposato e ho smesso". Infatti, è sposato con Sara Garreffa. Giuseppe Cruciani ha ribadito: "La sua cifra è assolutamente credibile perché adesso si è accasato dunque credo sia fedele, però era considerato un latin lover". Veronica Gentili gli ha chiesto se sia il biografo del naufrago visto che conosce tutte queste informazioni. Cruciani ha spiegato:

Tra maschi che si conoscono nel mondo della comunicazione alcune cose si sanno. Non è un crimine. In un passato abbastanza recente è conosciuto per essere un conquistatore. Oggi sembra una bestemmia e invece è una cosa rispettabile.

Veronica Gentili si è collegata con i naufraghi e alcuni di loro hanno sostenuto di sapere il numero esatto delle relazioni che Giarrusso avrebbe avuto. Omar Fantini ha fatto sapere: "Si mormora 547 o 548". Mario Adinolfi ha sostenuto di avere appreso la verità dal diretto interessato: "540, una a settimana. Ma il numero giusto è uno, io sono debole, maschio ma comunque mi sono tenuto molto lontano dai record che sono stati dichiarati qua".

Oggi Dino Giarrusso è sposato con Sara Garreffa

Dino Giarrusso ci ha tenuto a fare una precisazione. Oggi è innamorato solo di sua moglie Sara Garreffa:

Avete parlato di un periodo passato della mia vita. Mi manca così tanto mia moglie che ho scritto una poesia per lei, perché mi mancava. Avete parlato di un periodo diverso della mia vita, adesso è tutto diverso.