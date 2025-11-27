Delia in lacrime a X Factor: “Ho subito violenza psicologica per anni, mi accontentavo e subivo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Delia si mette a nudo a X Factor 2025 e prima di esibirsi con "Sei bellissima" di Loredana Bertè racconta uno degli avvenimenti più segnanti della sua vita: "Ho subito violenza psicologica per anni, mi accontentavo e subivo". Il pubblico accoglie la commozione dell'allieva di Jake La Furia con una standing ovation dopo la sua performance.

Il racconto di Delia a X Factor

Nella seconda manche della semifinale, Delia ha portato sul palco uno dei momenti più intensi dell’intera serata. Prima di cantare Sei bellissima di Loredana Bertè, la concorrente ha scelto di condividere una parte dolorosa della propria storia, spiegando perché quel brano per lei avesse un peso diverso dagli altri. “Ho subito violenza psicologica per anni, mi accontentavo e subivo”, ha raccontato con la voce rotta, definendo la canzone come una sorta di dedica alla sé del passato. L'artista siciliana ha spiegato che il testo le ricorda una relazione in cui l’amore era squilibrato, in cui un complimento diventava un’illusione e l’umiliazione una routine. “Sono ferite che, quando le guardi, non hanno ancora una cicatrice”, ha detto prima di esibirsi, lasciando intendere quanto quelle esperienze continuino a pesarle.

La standing ovation dopo l'esibizione e il commento dei giudici

La performance ha conquistato la X Factor Arena, che si è alzata in una lunga standing ovation. Paola Iezzi, visibilmente colpita, le ha rivolto parole piene di commozione: “Hai emozionato tutti, ho ancora la pelle d’oca. Mi auguro che le persone ti ascoltino, perché hai tanto da dire e tanto da offrire come musicista”. La cantante, ancora provata, ha così incassato l’applauso più significativo della sua esperienza nel programma. Immancabile il commento di Jake La Furia, che si è complimentato con la sua allieva per la crescita artistica e personale che ha sperimentato su se stessa durante il percorso nel talent targato Sky.