David Parenzo e il deputato della Lega Sasso, è scontro sul coniglietto gay: “Rovina le favole”

Scontro a L'aria che tira tra David Parenzo, conduttore della trasmissione, e Rossano Sasso, membro della Camera dei deputati della Repubblica italiana per la Lega. Il tema è l'educazione sessuale nella scuole. A far cambiare "l'aria" nello studio, la favoletta del coniglietto gay con la quale – secondo Sasso – si instillerebbe una sorta di propaganda LGBT piuttosto che combattere l'omofobia e il bullismo nelle scuole. In studio anche la scrittrice Viola Ardone, la giornalista Maddalena Loy e, in collegamento proprio come Sasso, il deputato di AVS, Elisabetta Piccolotti.

Come comprensibile, la rissa si è scatenata sul tema, con le posizioni conservatrici di Loy e Sasso, a differenza di quelle progressiste di Piccolotti e Ardone. Quest'ultima, forte del suo mestiere di insegnante nelle scuole, ha portato anche la sua esperienza personale all'interno del dibattito. Ma, come anticipato, è sul ‘coniglietto gay' che lo studio si infiamma.

Sasso: "Non servono ideologi"

Il deputato leghista apre il fuoco con una posizione netta: gli insegnanti dovrebbero trasmettere il rispetto tra studenti senza necessità di interventi esterni. "Non è meglio che tutti gli insegnanti siano più coinvolti a trasmettere più rispetto tra i ragazzi, anziché concentrare tutto in poche ore? Non c'è bisogno di tutti questi ideologi, di questi intellettuali. I nostri insegnanti ci hanno sempre educato al rispetto", afferma Sasso.

La replica di David Parenzo arriva immediata: "Sì, ma se mi avessero fatto educazione sessuale anche a scuola non credo sarebbe successo niente". Una frase che introduce il tema centrale del dibattito, quello su cui lo scontro si farà più aspro.

Marlon Bundo, il protagonista della favola del coniglietto gay.

L'attacco al coniglietto gay

Sasso alza il tiro e chiama in causa le famiglie. "Ci sono un papà e una mamma che magari vorrebbero che in prima elementare non ci fosse un'attivista trans che farebbe alfabetizzazione LGBT. Lasciamo i bambini in pace, la scuola non è un dipartimento culturale della sinistra", dichiara il deputato, prima di sferrare l'affondo finale: "Ci state rovinando, voi e la vostra cultura woke. Ci state rovinando anche le favole con il coniglietto gay".

È proprio il riferimento al coniglietto gay Marlon Bundo a far esplodere lo studio. Il richiamo del deputato leghista non è casuale: si riferisce a libri per bambini che raccontano storie di famiglie diverse, animali con orientamenti sessuali vari, fiabe che scardinano gli schemi tradizionali. Per Sasso, questi testi rappresentano propaganda LGBT mascherata da educazione, strumenti per indottrinare i bambini anziché limitarsi a combattere omofobia e bullismo. La replica di David Parenzo, però, è precisa e puntuale: "Ma io non sto rovinando niente! Anzi, le dico di più, adesso voglio proprio comprare la favola del coniglietto gay ai miei ragazzi. Ancora con ‘sto coniglietto gay". Dopo quello scambio, Sasso lascia il collegamento ufficialmente per impegni politici.