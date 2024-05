video suggerito

Dario Cassini eliminato dall'Isola dei Famosi: "Era il percorso che avevo immaginato" Dario Cassini è l'eliminato dell'Isola dei Famosi nella puntata del 26 maggio. Il naufrago era arrivato da poco meno di due settimane, ma aveva già confessato di essere certo che non sarebbe arrivato alla fine.

A cura di Andrea Parrella

Dario Cassini è l'eliminato dell'Isola dei Famosi del 26 maggio. Il concorrente è stato eliminato dopo la sfida con altri concorrenti con lui in nomination salvati dal pubblico: Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Franco. L'annuncio dell'eliminazione è arrivata da una barca dove si sono trovati lo stesso Cassini, insieme a Karina Sapsai ed Edoardo Franco. Da studio Vladimir Luxuria ha prima annunciato il salvataggio di Franco, per poi svelare quello di Karina.

Le parole di Cassini dopo l'eliminazione

Le prime parole di Cassini dopo l'annuncio dell'eliminazione: "Grazie perché una vita spesa per il pubblico, è bello regalare risate, noi non salviamo vite ma le rendiamo più allegre per qualche ora. Era questo il percorso che mi ero prefisso e come sai non mi sarei perso per niente al mondo la possibilità di vedere qualche puntata da studio per capire come funzioni. Torno da mio figlio Raffaele, l'unica cosa che conta nella mia vita".

Dario Cassini era arrivato all'Isola a metà maggio

Dario Cassini era arrivato all'Isola dei Famosi meno di due settimane fa, insieme all'influencer e volto televisivo Linda Morselli e la modella russa Karina Sapsai, che si è salvata al televoto proprio contro Cassini. Questi i tre nomi scelti per dare nuova linfa al reality in grossa difficoltà di ascolti in questa stagione.

Lo stesso Cassini, nei giorni scorsi, aveva detto candidamente alle telecamere dell'Isola di essere abbastanza sicuro di non riuscire ad arrivare alla fine della competizione. Tuttavia la sua intenzione era quella di riuscire a inserirsi nelle dinamiche del gruppo di naufraghi per riuscire a creare un po' di scompiglio prima di andare via. Al momento dell'eliminazione la reazione dallo studio, in particolare dagli opinionisti, è stata di dispiacere, proprio per la convinzione che Cassini potesse riuscire a dare qualcosa di più in queste ultime settimane di Isola.