CTCF, Ornella Vanoni a Gino Paoli: “Ricordi quando ti ho messo in una vasca gelata per la sbornia?” Gino Paoli e Ornella Vanoni sono stati ospiti insieme nello studio di Che Tempo Che Fa. A Fabio Fazio, la nota artista ha raccontato un aneddoto sull’ex compagno e collega, risalente al tempo della loro relazione, più di 50 anni fa: “Per guarirti dalla sbornia ti ho infilato in una vasca congelata che a momenti muori”.

A cura di Elisabetta Murina

Gino Paoli è stato uno degli ospiti della puntata del 29 ottobre di Che Tempo che Fa. Nello studio di Fabio Fazio, il noto cantautore ha presentato la sua autobiografia dal titolo Cosa farò da grande con un ospite speciale: Ornella Vanoni. Più di cinquant'anni fa, i due ebbero una storia d'amore e proprio a lei l'autore dedicò il brano di successo Senza Fine.

Ornella Vanoni racconta un aneddoto su Gino Paoli

Nella biografia di Gino Paoli non manca una parte dedicata a Ornella Vanoni, una delle donne della sua vita. Per l'occasione, Fabio Fazio ha chiamato in studio anche la nota artista e, fin da subito, tra i due si è creato un clima di leggerezza e risate. Paoli ha voluto precisare alcuni dettagli sulla fine del loro amore e sulla stima che ha di lei come persona:

Nel libro ho detto quello che è successo tra me e lei. Tanto per chiarirci, io quando frequento qualcuna e ci sto per un pò, mi innamoro di lei come persona. E quando la mollo, continua a rimanere una persona che amo.

Entrata in studio cantando il libro Senza Fine, Ornella Vanoni ha fatto sapere di aver già letto tutto il libro e di conoscere già tutti i particolari, anche se "ci sono un sacco di cose omesse". Così, ci ha pensato lei a raccontare un aneddoto inedito:

Ti ricordi quando hai cominciato a bere e fumare? Eravamo a Vallombrosa, hai cominciato a bere e fumare lì. Ero ubriaca anche io e per guarirti dalla sbornia ti ho infilato in una vasca congelata che a momenti muori.

Poi Gino Paoli ha parlato del brano Senza Fine, scritto per lei: "Sono in una saletta della Ricordi. Suono il pianoforte, Ornella arriva, mette la faccia dentro e dice ‘mi scriveresti una canzone'?".

L'amore tra Gino Paoli e Ornella Vanoni

Ornella Vanoni e Gino Paoli sono nati ad appena un giorno di distanza e si conobbero nel 1960, a 25 anni. Una storia d'amore appassionata, accompagnata anche da un lungo sodalizio artistico: il noto artista scrisse per lei il brano Senza Fine. "Ci siamo innamorati e ha scritto il testo, lungo, lungo. Ho scelto io le strofe", ha raccontato Vanoni in passato a Maurizio Costanzo. Il loro amore fu tormentato e non mancarono anche momenti di difficoltà, come la mancata maternità e il tentativo di suicidio di Paoli.