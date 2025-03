Cosa succederà stasera al Grande Fratello, le anticipazioni: Lorenzo Spolverato premiato con una sorpresa e la terza finalista

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 10 marzo andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Le anticipazioni svelano che la serata porterà a un verdetto importante. Nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli sarà proclamata la terza finalista, che si unirà a Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Inoltre, se in tanti in queste ore stanno chiedendo la squalifica di Lorenzo Spolverato, a giudicare dalle anticipazioni ufficiali il concorrente sarà premiato con una sorpresa: potrà riabbracciare la madre che lo consolerà in questo "momento di crisi".

Anticipazioni Grande Fratello della puntata di lunedì 10 marzo

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 10 marzo. Nella casa diversi concorrenti sono stanchi del comportamento aggressivo di Lorenzo Spolverato. Persino in Rai si chiedono come mai il gieffino sia ancora nella casa, nonostante tutti gli scivoloni commessi. E mentre gran parte del pubblico chiede la sua squalifica, a giudicare dalle anticipazioni ufficiali, il gieffino sarà premiato con una sorpresa. Secondo quanto annunciato, Lorenzo questa sera avrà modo di incontrare la madre alla luce del "momento di crisi profonda" che sta vivendo. La donna entrerà nella casa "per dargli forza". Nel corso della puntata di lunedì 10 marzo, inoltre, è prevista anche una sorpresa per Chiara Cainelli. La gieffina incontrerà il fratello gemello Stefano a cui è profondamente legata.

Chi sarà la terza finalista tra Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi

Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 10 marzo ci sarà anche un importante verdetto del televoto. A sottoporsi al giudizio del pubblico saranno Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. La più votata sarà proclamata finalista e avrà, dunque, accesso alla finale del 31 marzo con Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.