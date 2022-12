Come prepararsi alla finale di X Factor 2022: concorrenti, ospiti, favoriti e come guardarla Questa sera 8 dicembre si terrà la finale di X Factor in cui si sfideranno, Beatrice Quinta, Santi Francesi, Tropea e Linda. Ci saranno ospiti come Pinguini Tattici Nucleari e Meduza.

È arrivata l'ora di scoprire chi sarà il vincitore di X Factor 2022 tra i quattro artisti che sono arrivati in finale, senza lasciare nessun giudice senza speranze. Questa sera, infatti, a contendersi la vittoria finale e un posto nell'industria musicale che conta ci saranno Beatrice Quinta col suo capitano Dargen D’Amico, Linda con Fedez, i Santi Francesi con Rkomi e i Tropea con Ambra Angiolini che si sfideranno al Mediolanum Forum di Assago sempre sotto l'occhio attento della conduttrice, Francesca Michielin, che questa sera tornerà anche nei panni di cantante. La sfida sarà trasmessa giovedì 8 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8.

Chi sono i finalisti di X Factor

A contendersi la finale di X Factor, quindi, saranno Beatrice Quinta, i Santi Francesi, Linda e i Tropea, con i primi due che partono come favoriti per la vittoria.

Beatrice Quinta

Beatrice Quinta è una delle artiste più amate dal pubblico, anche grazie alla sua voce, la capacità di stare sul palco e anche perché è una di quelle che meglio ha capito il meccanismo televisivo. Siciliana classe 1999 si è presentata alle Audition con il suo inedito "Se$$o" e da quel momento mescolando ironia e sensualità al pop (da “Fiori rosa, fiori di pesco” di Battisti a “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica passando per "teorema" di Marco Ferradini) è arrivata a giocarsi questa finale.

Santi Francesi

I Santi Francesi sono un duo composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico). Sono tra i più amati dal pubblico e anche dai giudici e fin da subito si sono caratterizzati per le loro ottime performance, sia che dovessero confrontarsi con un classico come "Creep" dei radiohead, sia che salissero sul palco con il loro inedito "Non è così male".

Linda

Linda Riveriti è stata il primo fenomeno virale della trasmissione, grazie alla sua esibizione i Coraline dei Maneskin (che ha portato Fedez a volerla fortemente con lui in squadra) e durante il percorso è riuscita a mantenere un livello sempre buono, tenendo giudici e pubblico incatenati alla sua voce che è riuscita a tenersi in equilibrio tra pezzi di Bon Iver e degli Snow Patrol, ma anche col suo inedito "Fiori sui balconi".

Tropea

Non si può dire che i Tropea non siano stati caparbi. Sono, infatti, la band che è stata più volte in bilico, col rischio quasi costante di uscire dfalla trasmissione, cosa mai avvenuta. Lorenzo Pisoni (chitarra), Domenico “Mimmo” Finizio (basso), Pietro Selvini (voce) e Claudio Damiano (batteria) si sono mantenuti aggrappati con i denti alla trasmissione, finendo premiati con la finale e arrivando, quindi, nel corso della trasmissione a far ascoltare le loro capacità muovendosi tra vasco Rossi e Verdena, fino all'inedito "Cringe inferno"

Come si svolgerà la finale

La serata finale sarà divisa in tre manche con un escluso al termine di ognuna: il concorrente meno votato, quindi, dovrà abbandonare la gara. nella prima manche ci saranno quattro duetti con ogni protagonista affiancato da Francesca Michielin. la seconda, invece, sarà un best of, con gli artisti che proporranno un medley dei brani presentati in precedenza, mentre nell'ultima i due finalisti presenteranno gli inediti e il pubblico sceglierò il vincitore. Ad intervallare la tensione della gara, ci saranno le esibizioni di tutti e 4 i giudici e di Michielin, con una serie di performance speciali pensate per il palco della Finale. Fedez presenterà in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo “Crisi di Stato”, in uscita proprio subito dopo la finale, a mezzanotte.

Gli ospiti della serata

Come ogni serata di X Factor, sul palco, oltre agli artisti sin esibiranno degli ospiti. Questa sera ci saranno tutti i giudici, appunto, oltre alla setssa conduttricem, Francesca Michielin, a cui si alterneranno altri due ospiti. Sul palco del Mediolanum Forum, infatti, ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari, appena usciti con il loro ultimo album "Fake news" che racchiude singoli come "Giovani Wannabe", "Ricordi" e "Dentista Croazia". A loro si aggiungeranno i Meduza, trio di producer italiani più famoso al mondo composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, nonché la seconda band italiana più ascoltata al mondo, dopo i Maneskin.