Codacons chiede a Pier Silvio Berlusconi provvedimenti contro il Grande Fratello: “Siano sanzionati gli autori”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Il Codacons scrive a Pier Silvio Berlusconi riguardo all'attuale edizione del Grande Fratello e chiede che intervenga e prenda dei provvedimenti. Nella lettera, pubblicata da AdnKronos e scritta in collaborazione con l'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi (AssoURT), si rimarcano "dinamiche discutibili all’interno del programma, talvolta al limite del rispetto della dignità umana".

Nella lettera del Codacons e di AssoURT si rimarca come sui giornali e sui social aumentino di giorno in giorno le "critiche da parte del pubblico e della stampa" che evidenziano "situazioni di dubbia qualità culturale e comportamenti che, ad avviso delle scriventi, lederebbero quei principi di rispetto e correttezza che un servizio televisivo dovrebbe garantire ai telespettatori". Inoltre, si parla di "dinamiche discutibili all'interno del programma, talvolta al limite del rispetto della dignità umana". E quindi le associazioni si chiedono cosa ne sia stato del proposito di Berlusconi di ripulire Mediaset dal trash:

Tale scenario apparirebbe in aperto contrasto con le Sue dichiarazioni più volte rilasciate in merito alla necessità di una televisione che superi definitivamente il concetto di "trash". […] Ci chiediamo, dunque, come possa essere tollerata la persistenza di tali contenuti all'interno di un palinsesto che dovrebbe riflettere il nuovo corso da Lei auspicato.