Chiara Cainelli contro Stefania Orlando al GF, interviene Signorini: "Prima di aprire la bocca pensaci due volte" La puntata del GF di stasera, lunedì 17 febbraio 2025, ha visto il confronto tra Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice durante il quale è intervenuto Alfonso Signorini per dire la sua.

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello il clima tra Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice è teso. Nella puntata di questa sera, lunedì 17 febbraio 2025, Alfonso Signorini ha mostrato le ultime liti scatenatasi nella casa prima di dare modo ai diretti interessati di intervenire e difendere le proprie posizioni. Il conduttore ha poi sgridato Chiara per i toni usati con la Orlando: "Le scuse al GF a me piacciono poco, lasciano il tempo che trovano, prima di aprire la bocca pensaci due volte".

Lo scontro tra Stefania, Alfonso e Chiara al GF

"I nuovi Shailenzo, ma la brutta copia. Chiara tu non hai contenuto, sei una persona vuota perché da sola non avresti il coraggio di dire niente". Sono state queste alcune delle parole che Stefania Orlando ha rivolto a Chiara Cainelli negli ultimi giorni. L'ex di Uomini e Donne ha risposto a tono tirando in ballo l'atteggiamento della sua inquilina, troppo eccessivo per una donna della sua età. La Orlando, in diretta su Canale5 stasera, ha così commentato: "Ha detto cose che non c'entrano. Mi ha detto "a te non ti vuole nessuno", poi quando mi sono divertita sono stata accusata di essere una donna che da il cattivo esempio. Non credo di essere un esempio negativo, ma anzi sono un esempio per tante donne che si rimettono in gioco alla mia età". Alfonso D'Apice ha allora risposto: "Sono tutti attacchi che prova a fare. Lei si è offesa perché Chiara l'ha chiamata ruffiana. Dire a una ragazza di 20 anni che non vale nulla, che non ha contenuti, è poco carino ed elegante. Una ragazza che potrebbe essere tua figlia". "La mia è stata una risposta ad accuse fatte a me, sono stata offesa" ha continuato la Orlando.

Il commento di Alfonso Signorini: "Le scuse al GF a me piacciono poco"

Alfonso Signorini è così intervenuto per commentare quanto accaduto. "Non è vero che Chiara ha detto che si vergognerebbe di te se fossi sua madre, ha detto un concetto diverso. Ciò non toglie che Chiara e Alfonso hanno superato il limite nei tuoi confronti. Quando Chiara dice a Stefania che nessuno la vuole, vai sul personale. Questa è un'osservazione cattiva" ha dichiarato il conduttore. Dopo che Chiara Cainelli ha provato a giustificarsi sostenendo di aver "giudicato l'atteggiamento, ma non la persona. Io le ho chiesto scusa", Signorini ha incalzato:

Le scuse al GF a me piacciono poco, lasciano il tempo che trovano. Prima di aprire la bocca pensaci due volte. Ok il contesto, però mai entrare nel personale.