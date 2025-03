video suggerito

Zeudi Di Palma vincerà il Grande Fratello 2025 secondo i lettori di Fanpage Stando al sondaggio di Fanpage, saranno due concorrenti in particolare a giocarsi la vittoria del Grande Fratello 2025, staccando nettamente gli altri contendenti. Ecco i risultati.

A cura di Andrea Parrella

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello che determinerà il vincitore di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Cinque finalisti, di cui quattro già decisi, si contenderanno la vittoria finale che prevede un premio da 100mila euro.

Zeudi favorita secondo i lettori di Fanpage

A vincere questa edizione secondo i lettori di Fanpage sarà Zeudi Di Palma. Il risultato è emerso da un sondaggio lanciato nelle scorse ore che ha consultato i lettori del giornale chiedendo chi fosse il concorrente preferito e meritevole di vincere questa sera. A votare poco più di 12mila persona, con la concorrente campana ed ex Miss Italia Zeudi Di Palma si è classificata in prima posizione con il 48% dei consensi. A seguire c'è la modella brasiliana Helena Prestes, che ha raccolto il 33% dei consensi. Poi c'è Lorenzo Spolverato con il 14% e in coda Mariavittoria Minghelli e Jessica Morlacchi con il 2% e Chiara Cainelli con l'1%.

Mariavittoria e Chiara alla ricerca di un posto in finale

I finalisti del Grande Fratello certi, in realtà, sono solo 4: Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Ancora in gara ci sono anche Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, che dovranno però contendersi un posto in finale. Il primo verdetto che Alfonso Signorini darà nel corso della finale del Grande Fratello sarà infatti l'esito del televoto tra le due concorrenti. Una unirà ai quattro finalisti e proseguirà la corsa verso la vittoria. L'altra dovrà lasciare la casa.

La finale del GF, come seguirla

L'ultima serata del reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli andrà in onda lunedì 31 marzo alle ore 21:30 su Canale5. Dopo pi§ di sei mesi di durata arriva alla conclusione il reality show di Canale5 che, ancora una volta, è riuscito a sollevare nel corso delle settimane polemiche e discussioni tra gli appassionati.