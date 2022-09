Chi sono Severino e Imma a Tu Si Que Vales, i nonni con 1milione di followers su Tik Tok Severino e Imma, coppia di nonni rispettivamente di 92 e 83 anni, sono saliti sul palco della prima puntata di Tu Si Que Vales, in onda sabato 17 settembre. Con la loro tenerezza e simpatia hanno subito conquistato il pubblico, raccontando di avere anche un profilo Tik Tok seguito da oltre 1milione di followers.

A cura di Elisabetta Murina

Tra i concorrenti della nuova edizione di Tu Si Que Vales, in onda su Canale 5 dal 17 settembre, ci sono Severino e Imma. Coppia di nonni, rispettivamente 93 e 82 anni, hanno subito conquistato il pubblico con la loro simpatia e ironia. Sul palco anche il nipote, per raccontare come è nata la loro pagina su Instagram e Tik Tok, che oggi conta circa 1milione di follower.

I nonni "social" a Tu Si Que Vales

Severino e Imma sono saliti sul palco di Tu Si Que Vales come concorrenti durante la puntata di sabato 17 settembre, la prima della nuova edizione del programma. Maria De Filippi ha chiesto alla coppia quale fosse il loro talento e, con tenerezza e simpatia, hanno raccontato di non averne nessuno in particolare. Hanno subito conquistato il pubblico con l'amore con li lega e anche quando il nipote ha raccontato dei loro profili social. I "nonni social" hanno infatti una pagina Instagram seguita da oltre 258mila follower e un profilo Tik Tok con circa 1milione di follower. L'idea, spiega il nipote, è nata durante il lockdown per spezzare la monotonia delle giornate chiusi in casa. I contenuti sono simpatici tormentoni ricreati in una nuova e divertente versione. Sul palco hanno salutato tutti i loro "nipoti virtuali", che ogni giorno condividono e guardano i loro video.