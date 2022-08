Che fine ha fatto Orco Rubio de La Melevisione: Giuseppe Loconsole, oggi regista e attore “Tu mi nascondi qualcosa” è il primo film da regista di Giuseppe Loconsole, noto un tempo per il personaggio di Orco Rubio ne “La Melevisione”. Il film in onda su Canale 5.

Su Canale 5 va in onda il film "Tu mi nascondi qualcosa", gradevole commedia degli equivoci del 2018 con Rocco Papaleo, Eva Robins, Ninni Bruschetta, Giuseppe Battiston, Rocio Munoz Morales, Sarha Felberbaum, Alessandro Tiberi e Stella Egitto. Alla regia del film c'è una vecchia conoscenza, un tempo ai bambini nota per un ruolo nell'iconica "La Melevisione". Parliamo di Orco Rubio, o meglio di Giuseppe Loconsole.

Cosa fa Giuseppe Loconsole oggi: ha recitato per Mel Gibson

Giuseppe Loconsole è principalmente noto per il ruolo di Orco Rubio ne "La Melevisione", andata in onda su Rai3 dal 2002 al 2006. Ha partecipato anche a pellicole di successo come "Santa Maradona" (2001) ma soprattutto "La passione di Cristo" diretto da Mel Gibson nel 2004. È stato anche diretto da Dario Argento per il film "Dracula 3D". Ha fatto tanta televisione: "Ti piace Hitchcock?" sempre per Dario Argento, "La squadra", "Ris" e più di recente "Imma Tataranni".

Le curiosità e la trama di "Tu mi nascondi qualcosa"

Giuseppe Loconsole ha dichiarato che per girare "Tu mi nascondi qualcosa" si è ispirato a commedie francesi come "Quasi amici" perché riescono a miscelare momenti comici a riflessioni sentimentali e amare sulla vita. Il film è stato girato in cinque settimane tra Cuneo e provincia. Il film intreccia diverse storie: Valeria (Sarah Felberbaum) è una fotografa provvisoriamente impiegata nell’agenzia investigativa del padre, si trova per errore a pedinare la persona sbagliata e scopre che la compagna di Francesco (Giuseppe Battiston) lo tradisce. Quando lui lo scopre però, è lei che lo lascia. Francesco piomba in depressione e Valeria viene assalita dai sensi di colpa. Irene (Olga Rossi) denuncia la scomparsa di suo marito Alberto (Rocco Papaleo). L’uomo, ripescato in mare aperto, viene rintracciato in un ospedale: è in buone condizioni ma ha perso completamente la memoria. Irene raggiunge il marito e trova una brutta sorpresa: Alberto ha un’altra moglie (Rocio Munoz Morales). Il film incrocia poi la storia di Ezio (Alessandro Tiberi) e Linda (Stella Egitto). Una coppia affiatata, nonostante il lavoro di lei sia quello di pornostar. Lui non è geloso, ma quando scopre che tra Linda e il collega di set c'è qualcosa di più, le cose cambiano.