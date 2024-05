Cecilia ad Affari Tuoi con il marito Emanuele: “Il primo incontro non fu bello, poi Catullo ci unì”

video suggerito

Cecilia e il marito Emanuele della regione Toscana sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi di venerdì 31 maggio. La coppia è sposata da luglio, vive a Pisa e ha iniziato la partita con il pacco numero 15. "È stato un lungo percorso, ma ce l'abbiamo fatta", ha detto la ragazza a proposito del matrimonio.

La partita di Cecilia ed Emanuele ad Affari Tuoi

La partita di Cecilia è iniziata in modo fortunato: il primo pacco aperto conteneva 30 euro. Meno fortunato il secondo tiro: via dal montepremi finale 75mila euro. La coppia ha poi continuato ad aprire gli altri: il terzo conteneva 20 euro, il quarto 50mila euro. Sfortunata la quinta chiamata, che ha eliminato in modo definitivo i 300mila euro. Emanuele ha scelto il pacco numero 3, che conteneva 30mila euro. "Sono sfortunato anche al Monopoli", ha detto il concorrente.

La prima telefonata del dottore si è conclusa con un'offerta di 21mila euro, rifiutata dalla coppia. Cecilia ha poi raccontato l'inizio della storia d'amore con Emanuele: "Sono una consulente per le aziende del settore alimentare, mi occupo di sicurezza alimentare. Emanuele fa il mio stesso lavoro. All'epoca ero stata assunta per rubargli il lavoro". La prima impressione non è stata delle migliori: "Non mi ha fatto una bella impressione, è arrivato con il suo ‘codino arrogante', poi mi sono resa conto che non era cattivo come sembrava. È venuto fuori che eravamo appassionati entrambi di poesia, in particolare di Catullo". Dopo aver aperto altri due pacchi, il dottore ha proposto un cambio. La coppia ha accettato, prendendo il numero 20. Il loro vecchio pacco nascondeva 10mila euro. 25mila euro la seconda offerta del dottore, rifiutata ancora una volta. "Un'occasione arrivata dal cielo, me la voglio vivere", ha spiegato Cecilia.

Come è finita la partita di Cecilia ed Emanuele

Alla fine della puntata, Cecilia ed Emanuele si sono trovati con due pacchi blu (75 e 100 euro) e tre rossi (15mila, 100mila, 200mila). Inizialmente, il dottore ha offerto loro 40mila euro, che però i concorrenti hanno rifiutato. Fuori il pacco blu con 75 euro, il dottore è tornato con una seconda offerta: 50mila euro. "Voglio portar rispetto a questi soldi, se mi va via un pacco rosso importante questi non li rivedo manco se piango. Rifiuto a vado avanti", ha detto Cecilia.

Decisi ad andare in fondo, Cecilia ed Emanuele hanno scelto di aprire il pacco rosso numero 11, che conteneva 15mila euro. Il dottore ha offerto ancora 50mila euro, ma la ragazza ha rifiutato una seconda volta. In gioco sono allora rimasti due pacchi rossi, rispettivamente da 100mila e 200mila euro, e uno blu da 100 euro. Fuori i 200mila euro, nascosti sotto il pacco 16, la finale è stata tra 100 euro e 100mila euro. "Mi dispiacerebbe di più tornare a casa a mani vuote, quindi questo assegno lo accetto", ha detto la concorrente, decidendo di accettare l'offerta del dottore di 35mila euro. Sotto il loro pacco, alla fine, si nascondevano 100 euro.