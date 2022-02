C’è Posta Per Te, Luciana Litizzetto regala ad Alex Belli un set di foglie per il suo “guardaroba” Luciana Litizzetto è stata ospite della puntata di sabato 12 febbraio di C’è Posta per Te di Maria De Filippi. In studio con lei anche Alex Belli, reduce dal Grande Fratello Vip, a cui ha fatto un regalo curioso: una collezione di foglie per il suo lavoro come fotografo.

A cura di Elisabetta Murina

Le storie di C'è Posta per Te appassionano ogni sabato sera milioni di spettatori, portando lo show di Maria De Filippi a essere leader della prima serata in fatto di ascolti. Nell'ultima puntata di sabato 12 febbraio, tanti i protagonisti e gli ospiti che hanno fatto divertire lo studio e il pubblico a casa. Tra questi Luciana Litizzetto, che ha incontrato per la prima volta Alex Belli e gli ha fatto un regalo decisamente curioso.

Il regalo di Luciana Litizzetto per Alex Belli

Arrivata in studio nei panni di postina, Luciana Litizzetto ha incontrato due protagonisti del Grande Fratello di quest'anno: Francesca Cipriani e Alex Belli. E a quest'ultimo ha voluto portare un piccolo regalo da usare "per il suo guardaroba". Si avvicina a un bancone e, sollevato il telo, scopre una collezione di foglie, da quella del banano "se vuoi strafare", all'ago di pino per i "momenti di massima tristezza. E tra una battuta e una risata le mostra una per una ad Alex. Ci sono anche la foglia di fico "adamitica" e l'edera che fa prurito.

Luciana Litizzetto scherza con Alex Belli in studio

Quando Luciana Litizzetto entra in studio, Alex dice dubito di adorarla e lei ha la battuta pronta: "Le adori tutte". Allora lui replica scherzando: "È il bello della diretta. Se metti dentro al Grande Fratello un pazzo scatenato come me". La comica risponde ancora una volta con una battuta, prima di vedere una foto in cui l'attore bacia Soleil Sorge nella casa più spiata d'Italia: "Metti dentro non lo userei". E poi aggiunge: "Questa è una tipica amicizia artistica, alchemica". Luciana Litizzetto scherza anche sulla "coppia aperta" di Alex e Delia Duran, che nel frattempo è nella casa del GF Vip: "Lui è per la coppia aperta, con gli spifferi. Adesso Delia è nella casa del Grande Fratello, quindi può stare sicuro perché è sottochiave. Ma al Grande Fratello cosa hai fatto? Entri poi esci dallo studio".