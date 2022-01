C’è posta per te: incinta prima del matrimonio, padre musulmano la caccia e non vuole più vederla Il tentativo di Vivienne, che ha cercato di riallacciare i rapporti con suo padre, dopo che lei è rimasta incinta prima del matrimonio, deludendo suo padre Emad.

Maria De Filippi ha provato a leggere anche il Corano ma non è riuscita a convincere questo padre musulmano inflessibile a rivedere sua figlia. Sabato 15 gennaio 2022, la seconda puntata su Canale5 di C'è posta per te, ha offerto uno scontro religioso e generazionale. È stato il tentativo di Vivienne, che ha cercato di riallacciare i rapporti con suo padre, dopo che lei è rimasta incinta prima del matrimonio, deludendo suo padre Emad.

Le lacrime di Vivienne

Vivienne ha provato in tutti i modi a convincere suo padre, molto geloso: "Da dodici anni non riesco a vederti, a chiamarti. È da tanto che aspetto questo momento e ho fatto tanti tentativi, ma non è mai servito a nulla. So di averti deluso e che avevi altre aspettative per me. Sognavi che io mi laureassi e poi mi sposassi. Oggi sono madre di tre bambine, vogliono conoscerti. A me gela il cuore al fatto che io a questa domanda non so dare una risposta".

Maria De Filippi legge il Corano a Emad

Emad è inflessibile e non vuole sentire ragioni, anche quando Maria De Filippi prova a leggergli il Corano ricordando che la punizione per chi ha fatto una cosa come quella di Vivienne equivale a un anno di esilio o cento frustate. E di anni di esilio, Vivienne ha fatti dodici.

Lei lo sa benissimo. Le ho insegnato che doveva dire sempre la verità. Qualsiasi cosa. Io avrei perdonato qualsiasi cosa, ma lei doveva dirmi la verità, doveva sempre dirmi la verità. Non l'avrei comunque perdonata, perché io anche se vivo all'Occidentale ci sono certi usi e costumi che vanno rispettati e io non la perdono. Io penso che una ragazza debba rispettare prima se stessa e poi gli altri.

Nonostante i tentativi di Maria De Filippi, che sfodera l'arma del Corano, Emad non aprirà la busta. Un'altra prova che cerca di fare Maria De Filippi è quella di far alzare dieci uomini dallo studio e chiedere cosa farebbero al posto di Emad. Tutti e dieci rispondono che aprirebbero la busta, facendo perdere la scommessa ad Emad. Queste le parole di Maria De Filippi: "Ho letto il Corano e dice che la punizione per chi rimane incinta prima del matrimonio sono 100 frustate o un anno di esilio. Lei ne ha fatti 12!”.

Il padre alla fine decide non aprire le buste, intransigente fino alla fine. Vivienne alla fine dichiara a tutti che non cercherà più suo padre.