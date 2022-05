Carmen Di Pietro contro Marialaura perché troppo vicina ad Alessandro: “Sei falsa” Nella puntata dell’Isola dei Famosi del 13 maggio è scoppiata la lite tra Carmen Di Pietro e Marialaura. L’oggetto del contendere è Alessandro.

Nella puntata dell'Isola dei Famosi del 13 maggio è scoppiata la lite tra Carmen Di Pietro e Marialaura. L'oggetto del contendere ovviamente è Alessandro. Mamma Carmen è gelosa e allora questa gelosia è stata sviscerata e messa al centro proprio nella puntata di questa sera. "Mò c'ho due mamme", ha detto Alessandro di questa situazione. Carmen Di Pietro ha accusato Marialaura di essere una falsa, mentre invece Alessandro spiega: "Per evitare tutte ste tarantelle, sono stato chiaro sia con Marialaura che con altri naufraghi, non voglio andare oltre certi limiti". E Carmen: "Allora perché le hai dato un bacetto?".

Le motivazioni di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro non nutrisce alcun tipo di simpatia per Marialaura, la giudica una ragazza furba che sta cercando di approfittare della situazione. Marialaura si difende, ma Carmen arringa e attacca: "Che vuoi tu da Alessandro, fammi capire a me?".

Sono molto preoccupata perché magari Marialaura vuole arrivare ad Alessandro per fare altro, secondo me Marialaura è una falsa, è una furba e glielo dico proprio in faccia, come vedete. Se una è falsa, farà passi falsi. Allora io aspetto il tuo passo falso.

La replica di Marialaura

Marialaura ha cercato di spiegarsi: "Se fosse così, cadrebbe subito la maschera. La mia verità è questa. Io gioisco per le vittorie dei ragazzi. Io non voglio imitarti, vogliamo solo una Carmen nel mondo". Marialaura ha dimostrato di essere una naufraga in grado di poter rappresentare una sorpresa in questo percorso, una naufraga giovane ma in grado di tenere testa anche a un osso duro come Carmen Di Pietro. Intanto, però, c'è l'opinionista più agguerrita dell'Isola dei Famosi a tenerla d'occhio. Anche Vladimir Luxuria, infatti, si è detta abbastanza scettica di Marialaura. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime puntate.