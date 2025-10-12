Cambia la programmazione Tv per il rilascio degli ostaggi in Medio Oriente, le variazioni Rai e Mediaset

È previsto per le prime ore della giornata di lunedì il rilascio degli ostaggi che dovrebbe essere il primo atto determinante della pace siglata tra Israele e Hamas. Un momento molto atteso su cui la televisione concentrerà tutta la sua attenzione nella giornata di lunedì 13 ottobre. Le emittenti televisive Rai e Mediaset hanno annunciato in queste ore una copertura speciale per seguire l'evoluzione della situazione in Medio Oriente.

Come cambia la programmazione Rai

Rai annuncia attraverso un comunicato pubblicato nel pomeriggio che tutte le testate stanno seguendo e seguiranno l’evolvere della situazione in Medio Oriente, tra l’annunciato rilascio degli ostaggi e la firma degli accordi di pace. Già nel pomeriggio di domenica il Tg2 Dossier, in onda alle 18 su Rai 2, ha dedicato spazio alla notizia, mentre RaiNews24 seguirà già dalla notte le ultime notizie in diretta con collegamenti con inviati e ospiti. Domani il Tg1, oltre alle diverse edizioni del Tg, ha previsto edizioni straordinarie nei momenti cruciali della giornata. Spazio ai temi del giorno anche negli approfondimenti, con collegamenti e ospiti, di Tg2 Italia – Europa, alle 10.00; di Tg2 Post, alle 21.00 su Rai 2, di Tg3 Fuori Tg alle 12.25 su Rai 3. Notizie, collegamenti in diretta con corrispondenti e inviati, e approfondimenti anche in tutte le edizioni dei Tg, su RaiNews24. Tutti gli aggiornamenti anche su RaiNews.it. Variazioni anche per la programmazione radiofonica, in particolare per quel che riguarda Rai Radio1 dedicherà agli sviluppi della giornata uno speciale in onda dalle 7.30 alle 8.00 e un altro dalle 13.30 alle 15.00 (seguito da una diretta sulle elezioni in Toscana), ma se ne parlerà anche in tutte le trasmissioni del palinsesto, con collegamenti con corrispondenti, inviati e ospiti.

Mediaset adatta la sua programmazione alle notizia dal Medio Oriente

Anche l’informazione Mediaset segue con attenzione l’evoluzione della situazione in Medio Oriente. Già da stasera, domenica 12 ottobre, edizione straordinaria del "Tg5" dalle ore 23.10 per seguire l'annunciato rilascio degli ostaggi. Continueranno poi gli aggiornamenti su tutte le edizioni dei Tg; in particolare, su Retequattro, domani, Speciale "Tg4" dalle ore 11.40 sulla firma degli accordi di pace a Sharm el Sheikh e sull’andamento del rilascio degli ostaggi. Anche il contenitore d’informazione "Mattino Cinque", in diretta dalle ore 8.40 su Canale 5, dedicherà ampio spazio al racconto della giornata fondamentale per la pace in Medio Oriente con l'arrivo del Presidente degli USA Donald Trump prima a Tel Aviv e poi in Egitto per la cerimonia di pace e la firma del trattato. Il consueto appuntamento con il "Diario del Giorno", in onda, in diretta, dalle ore 15.30 su Retequattro, sarà interamente dedicato a tutti gli aggiornamenti. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in simulcast sul canale 51 Tgcom24, che coprirà con dirette e ospiti sugli eventi in Medioriente tutte le altre fasce della giornata.