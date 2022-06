Cambia il mattino di Canale 5, torna Simona Branchetti con Morning News A partire dal 26 gennaio torna lo spazio di Morning News, il contenitore che sostituisce durante il periodo estivo Mattino cinque.

A cura di Andrea Parrella

A partire dal 26 giugno cambia il palinsesto di Canale 5 e nel mattino della rete ammiraglia Mediaset arriva Simona Branchetti con Morning News. L'esperimento di contenitore estivo dedicato alle news torna dopo il tentativo della scorsa estate che, evidentemente, ha appagato le aspettative dell'azienda. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, tutti i giorni alle ore 8.45 su Canale 5.

Primo ospite: Matteo Renzi

Tema della prima puntata sarà, per forza di cose, la politica, con i risultati dei ballottaggi per le Elezioni Amministrative, i cui spogli si ultimeranno nelle prossime ore. Ospite del primo appuntamento di Morning News per un’analisi dei risultati dei ballottaggi sarà il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Si parlerà di emergenza lavoro in Italia, con lo scontro tra chi non trova dipendenti per la propria attività e chi invece non vuole lavorare per via di sussidi come il reddito di cittadinanza.

Non mancherà uno spazio di approfondimento sulla cronaca dedicato al caso della morte della piccola Elena, con i nuovi fotogrammi che hanno ripreso gli spostamenti della madre prima e dopo il delitto. Spazio, infine, agli ultimi giorni de “L’isola dei famosi” in vista della finale di lunedì 26 giugno.

La carriera di Simona Branchetti

Nata a Meldola, città in provincia di Forlì-Cesena, 45 anni fa, Simona Branchetti è un volto di riferimento del Tg5. Dopo una laurea in giurisprudenza, è diventata giornalista professionista nel 2005, muovendo i primi passi nella carta stampata. Poi l’approdo nel piccolo schermo, da Odeon TV ad Happy Channel e Tmc, in seguito lavorando nella redazione del programma di approfondimento (Focus) Agrinews e del tg StreamNews a Stream Tv. A partire dal 2003 lavora per Sky TG24 conducendo il telegiornale nella fascia pomeridiana in coppia con Marco Congiu e la rubrica di approfondimento meteorologico Bel tempo si spera. Nell'estate del 2021 passa dall'essere volto del Tg5 a conduttrice di uno spazio generalista come Morning News, convertito nel periodo delle vacanze natalizie in contenitore pomeridiano al posto di Pomeriggio 5, in vacanza durante il periodo delle festività.