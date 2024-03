Bianca Guaccero nel il sabato sera di Rai1, Techetechetè Top Ten gioca coi ricordi Bianca Guaccero, ogni sabato sera in seconda serata su Rai1, accompagna gli spettatori in un viaggio che intreccia la memoria del Paese agli archivi della Rai, che continua a scommettere sulla valorizzazione del suo patrimonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Da anni la Rai fa delle teche un elemento di racconto fondamentale, sfruttando in tutti i modi possibili il patrimonio d'archivio a disposizione del servizio pubblico. Il format Techetechetè è diventato negli anni un appuntamento fisso estivo per gli spettatori e, dopo le monografie in prima serata con Flavio Insinna, in queste settimane è partito Techetechetè Top Ten, spin-off che celebra usi e costumi del Paese attraverso il repertorio delle Teche Rai e le canzoni dei grandi show della TV.

Techetechetè al sabato sera in seconda serata

Bianca Guaccero, ogni sabato sera in seconda serata su Rai1, accompagna gli spettatori in questo viaggio tra hit parade, momenti dello spettacolo e della Tv tra i più entusiasmanti, intramezzati da elementi di costume, cronaca, racconto dello spaccato sociale nei vari momenti della storia di questo paese. Viaggi che per ogni puntata seguono uno specifico filone tematico, dalla Luna ai sogni, le donne, lo scandalo, la moda, lo sport, il tempo, la cucina, l'estate.

La conduzione di Bianca Guaccero

Volto e voce della trasmissione è appunto Bianca Guaccero, che torna alla conduzione dopo l'esperienza di Liberi Tutti a inizio stagione. La conduttrice è di fatto in consolle per mixare canzoni e momenti di spettacolo che hanno coinvolto generazioni intere fino ad oggi. Un programma che viene trasmesso anche da Rai Radio1 e che conferma, come dimostrato nelle prime due settimane di messa in onda, l'intento Rai di valorizzare il proprio patrimonio come già prova a fare da anni, intrecciando il racconto della storia del Paese a quella dell'audiovisivo che ha scandito le esistenze di intere generazioni sin dalla nascita della televisione in Italia. Non a caso Techetechetè Top Ten arriva proprio nell'anno in cui la televisione compie 70 anni e diverse celebrazioni di questo anniversario caratterizzano la programmazione delle reti Rai.