Belve di Francesca Fagnani sbarca su Disney+: la Rai annuncia l’accordo per la prossima stagione

È stato siglato l’accordo tra Rai e Disney +. Sulla piattaforma arriveranno contenuti come Belve, in streaming già dal giorno successivo alla messa in onda, ma anche titoli iconici che vanno ad ampliare il catalogo già ricco firmato Disney.

Tra Rai e Disney+ è stato siglato un accordo che vedrà una migrazione di alcuni dei più noti titoli Rai sulla piattaforma della nota casa di produzione. Non solo contenuti già andati in onda, ma anche quelli in contemporanea con la diretta Rai, con l'obiettivo di intercettare un pubblico diverso e che incroci le esigenze di due piattaforme distinte.

Quali sono i contenuti Rai presenti su Disney+

Le trattative sono state portate avanti tra Rai Com, controllata che si occupa del settore commerciale della TV pubblica, e uno dei più noti servizi streaming internazionali, con il doppio intento di ampliare il pubblico Rai ed espandere il catalogo di Disney+. È così che il talk show Belve, condotto da Francesca Fagnani, sarà trasmesso quasi in contemporanea sulla piattaforma, insieme a The Floor, il programma che quest'anno sarà condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato, in entrambi i casi a un giorno dalla messa in onda su Rai2 arriverà anche in streaming.

Ci saranno, poi, altri contenuti che andranno ad implementare il già ricco catalogo di Disney+, attingendo da titoli iconici seppur ascrivibili a qualche anno fa, come Braccialetti Rossi, ma anche più recenti come Mina Settembre, L'amica geniale, Un passo dal cielo. Ci sarà anche Il Collegio che, però, sarà il primo contenuto di una sezione interamente dedicata. In realtà, sulla piattaforma, sono presenti già alcuni prodotti firmati Rai, come Un medico in famigli, Doc-Nelle tue mani, Il Commissario Ricciardi.

Il commento dell'ad Rai, Giampaolo Rossi

Ad esprimere un pieno entusiasmo per la sigla dell'accordo è stato l'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi che, infatti ha sottolineato:

Per la Rai, Disney è un partner strategico di lungo corso. Con questa intesa, il Servizio Pubblico entra a far parte di un prestigioso network europeo caratterizzato da una visione comune orientata alla valorizzazione della narrativa locale all’interno di ecosistemi digitali internazionali. In questi anni RaiPlay ha rappresentato il punto di riferimento della trasformazione in Digital Media Company di Rai: i quasi 23 milioni di account attivi (53% della digital total audience italiana), gli oltre 7000 titoli di cataloghi (superiori alla BBC), le quasi 800 milioni di ore di tempo speso nel 2025 nella fruizione dei contenuti live e on demand, rappresentano una case history internazionale quasi unica.

L'accordo precedente con Netflix

Non si tratta del primo accordo che Rai stipula con le piattaforme streaming, ne è un esempio, infatti, quello stilato con Netflix, ormai in vigore da qualche anno. Nel catalogo, infatti, sono presenti titoli come Mare Fuori, Un Professore, che intercettano un pubblico giovane, abituato alla fruizione dei contenuti in streaming e non tramite i canali ufficiali. Il prossimo passaggio, in realtà, sebbene si tratti di un'ipotesi al momento piuttosto lontana, sarebbe quella di vedere in prima serata su Rai1 contenuti originali di entrambe le piattaforme. Ma, probabilmente, c'è ancora molto da lavorare.