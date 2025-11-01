Ascolti tv venerdì 31 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale show e Tradimento, vicini Affari Tuoi e La Ruota

Chi ha vinto agli ascolti tv di venerdì 31 ottobre tra Tale e Quale Show su Rai 1 e la serie tv Tradimento su Canale 5. Il dettaglio auditel anche della fascia access, con i dati di Affari Tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti.

Ascolti tv 31 ottobre: Tale e Quale show ha vinto la prima serata

I dati Auditel delle prime serate di Rai 1 e Canale 5 restituiscono il seguente risultato: vince Tale e Quale Show con 2.910.000 spettatori pari al 19.9% di share, mentre Tradimento ha totalizzato 2.228.000 spettatori e tiene la seconda posizione con uno share del 16%. Il programma di Carlo Conti ha chiuso la semifinale con due vincitori, Samuele Cavallo e il duo Insinna-Cirlli, e si appresta a concludere il suo percorso con la finale del 7 novembre.

La sfida dell'access tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si tengono vicini agli ascolti tv e dividono la fetta dell'access prime time meglio di una prima serata. Il game show di Stefano De Martino è arrivato a 4.440.000 spettatori con uno share del 23.2%, andando in onda dalle 20:48 alle 21:41 dopo la richiesta di Di Liberatore sul taglio dell'access per agevolare il prime time, mentre su Canale5 La Ruota di Gerry Scotti ha chiuso con 4.720.000 spettatori pari al 24.7% andando in onda dalle 20:44 alle 21:53. Un orario che porta la prima serata di Canale 5 a iniziare quasi alle 22.00, con una difficoltà palese di definizione di fascia.

Gli ascolti tv di venerdì 31 ottobre delle altre reti generaliste

Su Rai2, Assassinio a Venezia è stato seguito da 664.000 spettatori, pari a uno share del 3,9%.

Su Italia1, il film Land of Bad ha tenuto davanti allo schermo 1.114.000 persone, con una quota di ascolto del 6,7%.

Su Rai3, FarWest ha raccolto 462.000 telespettatori, pari al 3,2% di share.

Su Rete4, Quarto Grado ha ottenuto 1.157.000 spettatori, con una percentuale del 9,3%.

Su La7, Propaganda Live ha interessato 747.000 spettatori, registrando uno share del 5,8%.

Su Tv8, Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo ha conquistato 436.000 spettatori, con uno share del 2,8%.

Infine, sul Nove, Fratelli di Crozza ha intrattenuto 862.000 persone, pari a un 5% di share.