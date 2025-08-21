Ascolti TV mercoledì 20 agosto: chi ha vinto tra Ho fatto 13 – I Festival di Pippo Baudo e La ragazza alla pari

La prima serata di ieri, mercoledì 20 agosto, ha offerto agli spettatori serie tv, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo, uno speciale che ha ripercorso tutti i Festival di Sanremo condotti dal re della televisione italiana, scomparso lo scorso 16 agosto. Canale5 ha lasciato spazio alla serie La ragazza alla pari. Vediamo tutti i dati Auditel di mercoledì 20 agosto.

La sfida degli ascolti TV tra Ho fatto 13! e Ragazza alla pari

Nella prima serata di ieri, mercoledì 20 agosto, Rai1 ha trasmesso lo speciale Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo. Lo speciale curato dal Tg1 ha ripercorso le tredici edizioni del Festival di Sanremo condotte da Baudo, un programma che ha messo in luce la sua straordinaria professionalità e quel modo unico di entrare nelle case degli italiani. La trasmissione è stata seguita da 1.683.000 spettatori pari al 13.7% di share. Testa a testa con Canale5 che ha trasmesso la prima puntata de La ragazza alla pari. La miniserie con Sally Bretton e Kenny Doughty è stata seguita da 1.583.000 spettatori con il 15.7% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Rocco Schiavone. La fiction con Marco Giallini è stata seguita da 912.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Rai3 spazio al film Sweet Country che ha registrato 16.000 spettatori con il 2% di share. Italia1 ha proposto la serie Chicago Med che ha interessato 909.000 spettatori con il 7.2% di share. Rete4 ha trasmesso l'approfondimento di Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi è stato seguito da 601.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Tv8 in onda il film Il tempo delle mele con Sophie Marceau, Brigitte Fossey e Claude Brasseur, che ha interessato 233.000 spettatori con l'1.9% di share. Nove ha trasmesso il film Ex che ha registrato 364.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 spazio a La torre di Babele. Il programma è stato seguito da 479.000 spettatori con il 3.5% di share.