Ascolti tv martedì 23 maggio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e Al Bano – 4 Volte 20 I dati Auditel della serata di martedì 23 maggio 2023. Tra programmi di intrattenimento, fiction e contenitori tv dedicati all’informazione, ecco chi ha conquistato la consueta sfida degli ascolti.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto tv della serata di martedì 23 maggio ha dato la possibilità al pubblico di scegliere tra programmi di intrattenimento, fiction e trasmissioni dedicate all'approfondimento. Dalle repliche di Imma Tataranni allo show dedicato agli ottant'anni di Albano Carrisi, consultando i dati Auditel raccolti nel corso della serata, ecco chi ha conquistato il podio nella sfida agli ascolti tv.

Lo show di Al Bano conquista la prima serata

La serata di ieri, martedì 23 maggio, ha visto trionfare agli ascolti tv lo show Al Bano – 4 Volte 20, andato in onda su Canale 5 e dedicato agli ottant'anni del cantante di Cellino San Marco. Tanti ospiti e musica gli ingredienti per tenere incollati allo schermo 3.109.000 spettatori pari al 20.8% di share, un risultato che rappresenta un vero e proprio successo per la rete che, d'altronde, quest'anno ha viaggiato su questi numeri soprattutto in relazione alle fiction tv. Su Rai1, invece, continuano le repliche con la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore che, sebbene sia già stata vista, si posiziona al secondo posto tra i programmi più visti della serata appassionando 2.756.000 spettatori e toccando il 16.1% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 I Magnifici 7 è stata la scelta di 793.000 spettatori arrivando al 4.6% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata stagionale de Le Iene ha interessato 1.204.000 spettatori segnando il 9.2%. Su Rai3 CartaBianca ha generato l'attenzione di 832.000 spettatori segnando uno share del 5%. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato seguito da 776.000 spettatori registrando il 5.3% di share. Su La7 diMartedì è stato seguito da 1.180.000 spettatori arrivando ad uno share del 6.9%. Su Tv8 la prima puntata di di Viaggi Pazzeschi con Victoria Cabello e Paride Vitale ha segnato 408.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Parker ha raccolto 335 .000 spettatori con l’1.9%.